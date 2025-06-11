Эти домашние приборы съедают больше электричества, чем вы думаете — узнайте, как сэкономить

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большинство из нас уверены, что именно холодильник в доме потребляет больше всего электроэнергии. Однако реальность может удивить — есть техника, которая "съедает" электричество куда интенсивнее и незаметнее. Какие именно приборы влияют на рост счетов за свет и как уменьшить их влияние на семейный бюджет?

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

Холодильник действительно не самый маленький "пожиратель" энергии, но далеко не единственный. Например, сушилка для белья является настоящим монстром по расходу электроэнергии. Ее работа на высоких температурах и длительных циклах сушения требует огромных затрат. Когда есть возможность, разумнее сушить одежду на свежем воздухе или использовать простую сушилку для белья — это поможет существенно сэкономить.

Еще одним крупным потребителем становятся кондиционеры и системы отопления. В летнюю жару кондиционер вынужденно работает почти постоянно, а зимой электрокотлы или электрические обогреватели поддерживают тепло, значительно повышая расход энергии.

Для снижения затрат стоит внимательно следить за техническим состоянием приборов, грамотно регулировать температуру и включать их только при реальной необходимости.

Также не стоит забывать об электрических котлах, отвечающих за нагрев воды. Старые или плохо настроенные модели могут стать настоящими "энергоголиками". Регулировка термостата и использование таймеров для включения нагрева только в нужное время помогут значительно уменьшить счет за электричество.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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