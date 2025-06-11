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Лайфхак от опытных хозяек: зачем пищевая пленка должна лежать в морозилке?

1:01
Недвижимость

Пищевая пленка — это, без сомнения, один из самых удобных и полезных изобретений на кухне. Она спасает остатки еды в холодильнике, помогает крему затвердеть и отлично подходит для упаковки перекусов.

Морозильная камера с продуктами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морозильная камера с продуктами

Однако у этого незаменимого помощника есть одна неприятная особенность, которая знакома каждой хозяйке: пленка слишком липкая и часто слипается сама с собой еще до того, как успевает обернуть миску или продукт.

В результате вы получаете комок липкой массы, который сложно использовать, а иногда пленка даже рвется при разворачивании. Можно подумать, что это сделано специально, чтобы мы покупали её чаще, но на самом деле это просто недостаток материала.

Тем не менее, простое решение этой проблемы есть — достаточно ненадолго положить пищевую пленку в морозильную камеру, и она перестанет быть липкой. Достаточно 15 минут в морозилке, чтобы пленка потеряла свою излишнюю "липкость".

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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