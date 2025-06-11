От гостиной до спальни: гид по выбору идеального ковра в квартиру

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году дизайнеры делают ставку на ковры с графичными узорами — шевронами, многоугольниками и контрастными линиями. Такие модели не просто добавляют динамику, но и помогают зонировать пространство.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Исследования подтверждают: геометрические принты повышают визуальную привлекательность комнаты на 20%. Идеальное место для такого ковра — гостиная, где он станет акцентом диванной зоны.

Арт-ковры: когда пол становится картиной

Абстракция, авторские принты и смелые цветовые сочетания превращают ковёр в главный объект интерьера. Такой вариант особенно хорош для спальни или кабинета, где он сразу задаёт стиль. Дизайнеры рекомендуют выбирать модели с художественными мотивами — они создают эффект галереи прямо у вас под ногами.

Свобода форм: прощаемся с прямоугольниками

Ковры неправильной формы с плавными краями или асимметричным дизайном — новый must-have для современных интерьеров. По данным Maison&Objet 2024, их используют в 60% свежих проектов. Они особенно хорошо смотрятся в минималистичных пространствах и столовых, добавляя мягкости строгим линиям мебели.

Магия круга: гармония в простой форме

Круглые ковры — беспроигрышный вариант для тех, кто ценит лаконичность. Они визуально смягчают углы, создают уют и подходят как для классики, так и для контемпорари. Психологи отмечают, что круг ассоциируется с гармонией, поэтому такой ковёр лучше разместить в зоне отдыха — например, под журнальным столиком.

Фактурные эксперименты: игра с объёмом

Рельефные ковры с разноуровневым ворсом, тафтингом или 3D-эффектами становятся хитом. Они не только выглядят дорого, но и приятны тактильно. По данным Heimtextil 2024, их выбирают 50% дизайнеров. Лучшее место для такого ковра — спальня, где он добавит комфорта и глубины интерьеру.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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