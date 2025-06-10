Красный флаг №1 при покупке квартиры: как отличить качественный ремонт от дешёвого флиппинга

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При осмотре потенциального жилья важно не поддаваться первому впечатлению. Опытные риэлторы знают: дома с эффектным косметическим ремонтом часто скрывают серьезные проблемы. Свежая краска, модная плитка и стильная техника могут быть поверхностным камуфляжем для некачественных материалов и халтурного ремонта.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ключи

Особенно внимательно стоит осматривать кухни и ванные комнаты, где небрежная укладка кафеля, криво установленные шкафы или отсутствие специальных розеток выдают желание продавца сэкономить на качестве.

Бумаги прежде всего: почему разрешения важнее дизайна

Серьезные перепланировки и замена коммуникаций требуют официальных разрешений. Их отсутствие — красный флаг, который может обернуться принудительным демонтажем незаконной переделки или проблемами со страховыми выплатами.

Особенно рискованны несогласованные изменения в электропроводке, сантехнике или пристройках — такие "улучшения" могут сделать дом юридически непригодным для проживания и существенно снизить его рыночную стоимость, пишет cnbc.com.

Профессиональный осмотр: на что смотреть в первую очередь

Настоящие эксперты по недвижимости рекомендуют методичный подход к оценке дома. Внешний вид — лишь верхушка айсберга. Гораздо важнее проверить состояние фундамента, кровли и дренажной системы. Возраст и состояние инженерных коммуникаций (электропроводки, труб, системы вентиляции) определяют, какие сюрпризы ждут новых владельцев.

Особое внимание стоит уделить подвалам и подсобным помещениям — именно там чаще всего проявляются проблемы с влажностью и качеством строительных работ.

Дом с историей или быстрый флип: что выбрать

Парадоксально, но часто лучшим приобретением становится дом без модного ремонта, но с историей бережного ухода. Такая недвижимость может выглядеть скромнее, но зато не преподнесет неприятных сюрпризов.

Она дает новым владельцам возможность создать интерьер по своему вкусу, не тратясь на устранение скрытых дефектов.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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