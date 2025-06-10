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Приморским семьям дают миллион на ипотеку: как получить деньги?

1:47
Недвижимость

В новом году семьи Приморского края могут рассчитывать на существенно увеличенные выплаты по материнскому капиталу благодаря индексации на 9,5%. Теперь за первого ребенка выплачивают 690 266 рублей, а за второго — 912 162 рублей.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

Особенно выгодно положение семей, которые уже получали выплату на первенца — при рождении второго ребенка им положена дополнительная сумма около 222 тысяч рублей. Важно отметить, что индексация коснулась и неиспользованных остатков сертификатов, что делает выгодным отложенное использование средств.

Упрощенное оформление и условия получения

С 2025 года процесс получения сертификата максимально упрощен — он оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка. Данные из ЗАГСа напрямую передаются в Пенсионный фонд, и документ появляется в личном кабинете матери на портале Госуслуг. Единственное важное условие — и мать, и ребенок должны быть гражданами России.

Если по какой-то причине сертификат не пришел автоматически, его можно оформить через МФЦ или территориальные органы Социального фонда, пишет vostokmedia.com.

Широкие возможности использования средств

Материнский капитал в Приморье открывает перед семьями множество возможностей. С 2025 по 2026 год семьи с рождением второго ребёнка могут получить дополнительную выплату в 1 миллион рублей на погашение ипотеки, которую можно будет оформить в 2026 году.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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