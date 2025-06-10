Австралийский ответ жилищному кризису: дом, который помещается на парковке

Австралийская компания Eco Tiny Homes создала настоящий шедевр компактного дизайна — крошечный дом Five Four длиной всего 5,4 метра (18 футов), который умудряется комфортно разместить до четырех человек.
Этот мобильный дом бросает вызов представлениям о минималистичном жилье, предлагая неожиданно просторный интерьер с двумя спальнями, полноценной кухней и ванной комнатой.
Секрет Five Four кроется в продуманной до мелочей организации пространства. Через раздвижную дверь с двойным остеклением вы попадаете в уютную гостиную, которая плавно перетекает в кухонную зону с раковиной, электроплитой и вместительными шкафами.
Five Four не просто компактен — он создан с заботой об окружающей среде. Внешняя облицовка из Weathertex (инновационный материал на основе древесины и воска) сочетается с изолированными кровельными панелями.
Покупатели могут выбрать полностью автономную версию с солнечными панелями и системой сбора дождевой воды, превратив этот крошечный дом в идеальное жилье для любителей жизни в гармонии с природой, пишет newatlas.com.
Стартовая цена этого чуда инженерной мысли составляет 84 900 австралийских долларов (около 55 000 USD). Хотя на данный момент Five Four доступен преимущественно в Австралии, его революционный дизайн уже вдохновляет поклонников минималистичного жилья по всему миру.
Дополнительные опции, такие как улучшенная отделка или полная автономность, могут увеличить конечную стоимость, но результат определенно стоит вложений.
Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.
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