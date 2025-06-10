Австралийский ответ жилищному кризису: дом, который помещается на парковке

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Австралийская компания Eco Tiny Homes создала настоящий шедевр компактного дизайна — крошечный дом Five Four длиной всего 5,4 метра (18 футов), который умудряется комфортно разместить до четырех человек.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ а фрейм дом

Этот мобильный дом бросает вызов представлениям о минималистичном жилье, предлагая неожиданно просторный интерьер с двумя спальнями, полноценной кухней и ванной комнатой.

Гениальная планировка: как уместить все необходимое

Секрет Five Four кроется в продуманной до мелочей организации пространства. Через раздвижную дверь с двойным остеклением вы попадаете в уютную гостиную, которая плавно перетекает в кухонную зону с раковиной, электроплитой и вместительными шкафами.

Экологичность и современные технологии

Five Four не просто компактен — он создан с заботой об окружающей среде. Внешняя облицовка из Weathertex (инновационный материал на основе древесины и воска) сочетается с изолированными кровельными панелями.

Покупатели могут выбрать полностью автономную версию с солнечными панелями и системой сбора дождевой воды, превратив этот крошечный дом в идеальное жилье для любителей жизни в гармонии с природой, пишет newatlas.com.

Стоимость и перспективы

Стартовая цена этого чуда инженерной мысли составляет 84 900 австралийских долларов (около 55 000 USD). Хотя на данный момент Five Four доступен преимущественно в Австралии, его революционный дизайн уже вдохновляет поклонников минималистичного жилья по всему миру.

Дополнительные опции, такие как улучшенная отделка или полная автономность, могут увеличить конечную стоимость, но результат определенно стоит вложений.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.



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