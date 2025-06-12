Потратили на ремонт кучу денег, а стены всё равно выглядят неровно

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Потратить деньги на качественную краску — это ещё не гарантия идеального ремонта. Даже лучший материал легко испортить, если упустить мелочи, которые потом оборачиваются пятнами, полосами и разочарованием.

Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покраска стен

1. Свет — не просто для красоты

Если не подсветить стены сбоку перед покраской, то неровности и шероховатости останутся незамеченными. А вот после высыхания они проявятся в полном великолепии. Поэтому боковое освещение — не прихоть, а нужный инструмент при подготовке поверхности.

2. Без уборки ни шагу

Пыль — злейший враг любого ремонта. Она мешает краске ложиться ровно, а грунтовка без очистки просто не работает. Убирать надо тщательно, иначе на стенах появятся дефекты.

3. Не художник, но техника нужна

Мазать краску как попало — прямой путь к неравномерному покрытию. Начинать нужно от центра, раскатывая валиком сверху вниз. И не забывать про уголки — именно они страдают от невнимательности.

4. Один слой — и ничего

Яркие краски особенно требовательны: если под ними есть пятна или перепады — они обязательно проявятся. Второй слой наносится только после полного высыхания первого, иначе результат будет неаккуратным.

5. Солнце — враг ремонта

Жаркий день может испортить всё. Краска высохнет слишком быстро, и равномерно нанести её не получится. При плохом освещении легко пропустить целые участки.

Лучше выбрать пасмурный день или использовать проверенное искусственное освещение — тогда и стены будут радовать, и переделывать ничего не придётся.

Уточнения

Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.



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