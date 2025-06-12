Производители спрятали важную функцию: как включить тайный режим очистки машинки

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы можете продлить жизнь своей стиральной машине, не потратив ни рубля. Многие и не догадываются, что в современных моделях уже есть встроенный механизм, способный защитить агрегат от износа и загрязнений — достаточно нажать пару кнопок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина

Что скрывает ваша стиралка

Практически в каждой современной стиральной машине есть режим самоочистки. Он запускается автоматически или вручную, но, как показывает практика, большинство владельцев попросту о нём не знают.

Между тем это мощный инструмент профилактики: программа удаляет налёт, остатки моющих средств и препятствует появлению неприятного запаха. Простая процедура, которая занимает минимум времени, способна избавить от крупных проблем в будущем.

Как активировать режим самоочистки

Всё просто. На панели вашей стиральной машины найдите кнопки "Интенсивная стирка" и "Без сминания" — между ними обычно изображена звёздочка. Одновременное нажатие этих двух кнопок в течение 2-3 секунд запускает режим "очистка барабана". После появления этой надписи на дисплее достаточно нажать "Пуск".

Важно: не нужно добавлять ни порошок, ни гель. Машина справится сама — специальный алгоритм очистит барабан от грязи и накоплений без вашего участия.

Не забывайте об уходе

Самоочистка — только часть заботы о технике. Чтобы продлить срок службы машины, стоит соблюдать и другие рекомендации:

Просушка. После стирки оставьте дверцу открытой и протрите уплотнитель.

Чистка фильтра и шланга. Засоры могут привести к серьёзным поломкам.

Минимум химии. Не злоупотребляйте средствами — избыток только вредит.

Почему это действительно важно

Как и любой сложный механизм, бытовая техника требует профилактики. В противном случае мелкие засоры перерастают в крупные поломки, а владелец сталкивается с затратным ремонтом.

Сэкономьте, не тратя

Регулярный уход — это не расходы, а инвестиции в бесперебойную работу на годы вперёд. И поверьте: это проще и дешевле, чем менять технику из-за перегрузки или неприятного запаха.

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