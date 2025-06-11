Окна сияют, как новые: одно средство заменит старые привычки

Старый способ натирать стекла газетой давно пора оставить в прошлом. Хотя бумага действительно впитывает влагу, на этом её плюсы заканчиваются.
На стекле остаются микрочастицы, которые тут же превращаются в разводы. А чернила — даже сухие — могут оставить сероватый налет не только на окнах, но и на подоконниках. В итоге приходится снова всё перемывать.
Её сложно найти: не у всех дома сохранились стопки старых газет.
Она крошится, оставляет волокна и пыль.
После уборки приходится чистить не только стекло, но и всё вокруг.
Сомнительная экономия времени и сил превращается в двойную работу.
Современные салфетки из микрофибры — безворсовые и прочные. Они не оставляют следов, не размазывают грязь и не рвутся в руках. С ними легко добиться блеска без разводов с первого раза.
А специальные средства для стекол создают невидимую пленку. Она отталкивает пыль и влагу, благодаря чему окна остаются прозрачными дольше.
Новое поколение бытовой химии — не то, что раньше. Современные составы работают без резкого запаха, не вредят здоровью и не требуют сильного трения. Вместо раздражающей возни с газетами — гладкое стекло и ясный свет.
Профессиональные уборщики давно отказались от газет. Они знают: главное — правильный инструмент. Один раз подобрать подходящее средство — и результат будет радовать без усилий.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
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Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.