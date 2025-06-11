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Окна сияют, как новые: одно средство заменит старые привычки

1:43
Недвижимость

Старый способ натирать стекла газетой давно пора оставить в прошлом. Хотя бумага действительно впитывает влагу, на этом её плюсы заканчиваются.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

На стекле остаются микрочастицы, которые тут же превращаются в разводы. А чернила — даже сухие — могут оставить сероватый налет не только на окнах, но и на подоконниках. В итоге приходится снова всё перемывать.

Почему газета — это больше вред, чем помощь

  • Её сложно найти: не у всех дома сохранились стопки старых газет.

  • Она крошится, оставляет волокна и пыль.

  • После уборки приходится чистить не только стекло, но и всё вокруг.

Сомнительная экономия времени и сил превращается в двойную работу.

Что работает действительно хорошо

Современные салфетки из микрофибры — безворсовые и прочные. Они не оставляют следов, не размазывают грязь и не рвутся в руках. С ними легко добиться блеска без разводов с первого раза.

А специальные средства для стекол создают невидимую пленку. Она отталкивает пыль и влагу, благодаря чему окна остаются прозрачными дольше.

Уборка по-новому: быстро, безопасно, эффективно

Новое поколение бытовой химии — не то, что раньше. Современные составы работают без резкого запаха, не вредят здоровью и не требуют сильного трения. Вместо раздражающей возни с газетами — гладкое стекло и ясный свет.

Профессиональные уборщики давно отказались от газет. Они знают: главное — правильный инструмент. Один раз подобрать подходящее средство — и результат будет радовать без усилий.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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