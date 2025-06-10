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Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише

1:37
Недвижимость

Мода на натяжные потолки постепенно сдаёт позиции. И не потому что они плохие — просто появился вариант тише, теплее и куда уютнее. О нём вспоминают, когда хочется не просто визуального эффекта, а настоящего комфорта в доме.

натяжной потолок
Фото: https://commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
натяжной потолок

Знакомьтесь: обшивка потолка деревом. Простое и гениальное решение, которое даёт фору даже гипсокартону — и тем более дорогостоящим натяжным конструкциям.

Почему это действительно выгодно

Во-первых, дерево хорошо держит тепло. Потолок, обшитый деревянной вагонкой или панелями, буквально "закупоривает" тепло внутри помещения — особенно заметно в межсезонье и зимой. Во-вторых, такая отделка глушит шум — соседи сверху могут продолжать двигать мебель, а вы просто не услышите.

Монтаж под силу каждому

Для установки не нужны ни дорогие мастера, ни специализированные инструменты. Всё собирается по принципу конструктора: крепления легко фиксируются на любые потолки — плиты, балки, даже монолит. Многие делают такой ремонт с друзьями — быстро, бюджетно и по-семейному.

Дерево, которое пахнет уютом

У деревянной обшивки есть бонус, которого точно не будет у пластика или натяжного полотна — аромат. Хвойная древесина наполняет дом тёплым лесным запахом, превращая обычную комнату в зону отдыха.

Сотни людей уже выбрали такой потолок — и спустя годы не жалеют. Он не трескается, не выцветает и всегда смотрится актуально.

Уточнения

Натяжно́й потоло́к — конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
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