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Как скрыть кривые углы без штукатурки и нервов — решение под рукой

1:40
Недвижимость

Каждый, кто хоть раз клеил обои в старой квартире, сталкивался с этим унизительным разочарованием. Казалось бы, всё сделано идеально: швы ровные, рисунок совпадает. Но проходит пара дней — и углы начинают морщиться, словно стена решила пошутить.

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

Особенно часто эта проблема возникает в советских домах, где стены редко радуют прямыми углами. Сделать ремонт на века в таких условиях — задача не из простых. Но есть способ, который не требует ни капитальных вложений, ни демонтажа полов квартиры.

Потолочный плинтус: не просто декор

Обычный потолочный плинтус способен спасти ситуацию. Широкий, объемный, грамотно подобранный — он не просто маскирует дефекты стыков. Он превращает недочёт в дизайнерский акцент, добавляя комнате аккуратный, завершённый вид.

Важно выбрать модель подходящего размера. Узкие и незаметные варианты здесь не помогут — нужен плинтус, который возьмёт на себя всю "работу по скрытию".

Без клеевых ошибок

Монтировать такой плинтус нужно не на первый попавшийся клей. Обойный состав не справится с задачей: он просто не выдержит вес декоративного элемента. Подойдёт только густой специальный клей, который надёжно соединит потолок и стену.

После установки и полного высыхания плинтус можно покрасить в тон стен или, наоборот, сделать его акцентом — всё зависит от фантазии. Но главное — он навсегда решает проблему "пляшущих" углов и создает четкую визуальную границу между потолком и стеной.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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