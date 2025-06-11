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Чем больше моем — тем больше травимся: посудомойка превращает тарелки в источник вредных частиц

2:12
Недвижимость

Обычный цикл мытья посуды может выпустить в окружающую среду почти миллион пластиковых частиц — и большинство людей об этом даже не догадываются. Это открытие учёных Университета Квинсленда ставит под сомнение привычную бытовую рутину.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Привычки, которые наносят вред

Как показало исследование под руководством доктора Элвиса Окоффо, повседневная мойка пластиковых контейнеров в посудомоечных машинах способствует образованию и выбросу в сточные воды микропластика и даже нанопластика — частиц размером меньше 5 мм.

"Мы показали, что пластиковые контейнеры и посуда, которые моют в посудомоечных машинах, выделяют частицы пластика", — отметил доктор Окоффо.

Высокие температуры, напор воды и моющие средства постепенно разрушают структуру пластика. Один стандартный цикл способен выбрасывать в сточные воды до 920 000 микроскопических частиц.

Почему это важно

Даже если общий вес этих частиц невелик — примерно 6 миллиграммов в год на человека, — они достаточно малы, чтобы миновать фильтрацию и попасть в реки, океаны и, в конечном итоге, в наш рацион.

"Попадание пластика в окружающую среду сопряжено с потенциальным риском негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека", — добавил учёный.

Что можно сделать

Решение — не только в отказе от пластика. По словам доктора Окоффо, производители техники и пластика должны пересмотреть подходы.

"Производители пластика также могли бы разработать материалы, более устойчивые к разрушению при мытье посуды", — говорит ученый.

Инженеры же могли бы внедрять фильтры, улавливающие микрочастицы прямо внутри машин.

Маленькие шаги — большое значение

Исследование призывает не к радикальным переменам, а к осознанности. Ваша кухня может быть первым рубежом в борьбе за чистоту планеты.

"Небольшие изменения, если их внедрить в миллионах домохозяйств, могут помочь снизить глобальное бремя пластикового загрязнения", — заключил доктор Окоффо.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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