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Чистим духовку без химии: секреты, которые стоит знать каждой хозяйке

3:50
Недвижимость

Гладкая, сверкающая дверца духовки — признак уюта и заботы о доме. Но со временем стекло темнеет от жира, копоти и пригоревших капель — и даже самая аккуратная хозяйка не всегда может справиться с этим налётом обычной губкой. К счастью, существуют простые и безопасные способы вернуть духовке первозданный вид — и всё это без магазинной химии.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Почему важно регулярно очищать стекло духовки

Даже при самой деликатной эксплуатации остатки пищи, масла и соусов оседают на внутренней поверхности дверцы. Слой жира со временем не только ухудшает внешний вид прибора, но и влияет на вкус блюд. Жар при высокой температуре превращает жир в трудноудаляемый налёт, а запах пригорания — в навязчивый "фон" для любого кулинарного шедевра.

Кроме того, стекло в дверце — не просто декоративный элемент. Это сложная многослойная конструкция, способная выдерживать экстремальный жар. Грязь, застрявшая между слоями, может портить теплоизоляцию и нарушать равномерность приготовления.

Натуральные средства: что работает лучше всего

В арсенале домоводов есть два главных помощника: белый уксус и пищевая сода. Эти продукты известны своими дезинфицирующими, обезжиривающими и очищающими свойствами. Они безопасны, экологичны и не требуют защитных перчаток или масок.

Белый уксус: обезжиривает и освежает

Благодаря своим кислотным свойствам уксус эффективно растворяет жировые отложения и устраняет запахи.

Пошаговая инструкция

  • В пульверизатор налить раствор из 3 частей воды и 1 части уксуса.
  • Распылить средство на внутреннюю поверхность дверцы духовки.
  • Выждать 20 минут — этого времени достаточно, чтобы раствор размягчил жир.
  • Протереть стекло влажной тряпкой из микрофибры.
  • Дверцу оставить приоткрытой на 5-10 минут — запах уксуса быстро выветривается.

Пищевая сода: чистит без риска для поверхности

Сода справляется даже с засохшим жиром, не царапая стекло. Это особенно важно для дорогостоящих духовок, где агрессивные средства могут оставить матовые пятна.

Инструкция

  • Смешать 1/2 стакана соды с 2 ст. ложками тёплой воды до состояния густой пасты.
  • Нанести на предварительно увлажнённую поверхность дверцы.
  • Оставить на 2 часа, затем тщательно протереть влажной тканью.
  • Для глубокой чистки труднодоступных участков можно нанести соду точечно и оставить на ночь. Утром — сбрызнуть уксусом и протереть.

Нужно ли разбирать дверцу

Если загрязнение проникло между стёклами, потребуется частичная разборка дверцы. Современные модели позволяют это сделать без особых трудностей — достаточно следовать инструкции производителя. Однако, прежде чем приступать к разборке, стоит убедиться, что отключено питание прибора, и использовать подходящий инструмент.

Когда чистка особенно необходима

  • После приготовления блюд с большим количеством жира (мясо, утка, запеканки с сыром).
  • При появлении запаха гари даже на пустой духовке.
  • Если на стекле появились тёмные, трудноудаляемые пятна.
  • Не реже одного раза в месяц — в профилактических целях.

Чистка духовки без химии — не только забота о здоровье семьи, но и уважение к технике. Дом, где всё сияет — это не про идеальность, а про комфорт и внимание к деталям. А натуральные средства нередко оказываются эффективнее любых рекламных гелей и спреев.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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