Квартира мечты или отпуск? Что россияне выбирают, когда дело доходит до денег

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно исследованию компании Level Group, большинство россиян (30%) готовы потратить на ремонт жилья от 300 до 500 тысяч рублей. Каждый пятый (20%) планирует уложиться в сумму до 300 тысяч рублей, а 19% рассчитывают потратить до 1 миллиона рублей. 12% опрошенных намерены потратить на ремонт не более 150 тысяч, а 13% готовы выделить на эти цели менее 50 тысяч рублей. Меньше всего тех, кто готов потратить более миллиона рублей на обновление жилья — это 6%.

Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покраска стен

Исследование также показало, что 27% респондентов готовы отказаться от отдыха, чтобы вложить деньги в ремонт. В то же время 38% предпочитают потратить деньги на путешествия, а не на обновление жилья. Еще 17% респондентов утверждают, что у них достаточно средств, чтобы позволить себе и отдых, и ремонт, сообщает Газета.Ru.

По мнению пресс-службы компании, исследование демонстрирует, что для многих россиян комфорт в собственном доме важнее, чем отдых. Однако почти 40% все же выбирают путешествия, что говорит о различных финансовых стратегиях. Одни предпочитают инвестировать в недвижимость, другие — в впечатления. Кроме того, формат жилья также играет роль: 35% россиян не поехали бы в путешествие, если бы у них была квартира с террасой, придомовой территорией или приватным патио на первом этаже (13%).

Опрос также выявил, что ради ремонта россияне готовы отказаться не только от отдыха, но и от других крупных покупок. Например, 26% готовы пожертвовать отпуском ради покупки автомобиля, 12% — ради получения образования, 13% — ради обучения ребенка, а 7% — ради дорогого приобретения для дачи.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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