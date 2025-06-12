Рынок новостроек Москвы рухнул: эксперты бьют тревогу – что происходит

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мае 2025 года спрос на новостройки в Москве снизился на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем сделок составил 3,6 тыс. кв. м, что стало минимальным показателем с августа 2024 года, когда прекратилась программа льготной ипотеки под 8%.

Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новые Ватутинки

Доля ипотечных сделок в мае также уменьшилась до 50%, что на 25% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако этот показатель все еще выше, чем в конце 2024 — начале 2025 года, когда он не превышал 40%.

На фоне снижения общего спроса растет число сделок, не связанных с ипотечным кредитованием. За первые пять месяцев 2025 года неипотечный спрос вырос на 50% по сравнению с тем же периодом 2023 года и на 99% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года, сообщает Газета.Ru.

Ипотечный спрос остается низким: за первые пять месяцев 2025 года он сократился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В последние два месяца наблюдалось незначительное восстановление: с декабря 2024 года доля ипотеки увеличилась на 10 percentage points, достигнув 50%.

Основным фактором, поддерживающим ипотечный спрос в Москве, является семейная ипотека под 6%. По данным Дом. РФ, в мае 2025 года банки выдали 3,45 тыс. кредитов на общую сумму 33,6 млрд рублей. Неипотечный спрос стимулируется программами рассрочки от застройщиков.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.





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