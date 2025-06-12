Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо
Кажутся устаревшими, но именно они тянут с того света: изобретения, которые продолжают спасать жизни при ДТП
Сильная спина и уверенная осанка — начните с этого упражнения
Альпы без туристов: скрытое сокровище Италии ближе, чем кажется
Покой перед бурей: разлом в Калифорнии молчит дольше обычного — и это может обернуться катастрофой
Новое платье в крови: юбилей Анжелики Агурбаш превратился в настоящий ужас
Милый пушистик на самом деле страдает каждый день — и вот почему
Пять самых частых ошибок в расходах: как перестать тратить деньги впустую

Ипотечный тайм-аут: россияне отложили покупку квартир – названа главная причина

2:02
Недвижимость

Почти половина (41%) россиян отложили покупку квартиры, ожидая снижения ипотечных ставок. Еще 27% предпочли долгосрочную аренду, считая ее более гибкой и экономически выгодной. Это результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом "Выберу.ру".

Ключи
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ключи

Таким образом, около 70% респондентов временно отказались от приобретения жилья из-за текущей экономической ситуации.

Оставшиеся 32% продолжают планировать покупку, но корректируют финансовые стратегии. 57% из них выбирают госпрограммы, а 43% остаются верны своим намерениям даже при росте ставок. Все больше людей ищут альтернативные способы покупки, стремясь к доступным и гибким решениям.

Например, 17% рассматривают долевое владение — совместную покупку с родственниками, партнерами или друзьями для снижения финансовой нагрузки. Эта стратегия популярна среди молодых семей, студентов и специалистов без достаточных средств, но готовых делить расходы и пространство. 34% предпочитают копить деньги для покупки без ипотеки, уточняет Газета.Ru.

28% планируют увеличить первоначальный взнос до 40% от стоимости жилья или более. 14% рассчитывают на трейд-ин или специальные предложения от застройщиков. 7% рассматривают участие в жилищных кооперативах с рассрочкой без процентов.

Высокие ставки и инфляция изменили сроки и условия покупки, а также потребительские предпочтения. Почти половина (46%) пересмотрели запросы в сторону более доступных вариантов. 29% интересуются жильем в пригородах или регионах с низкими ценами, а 25% — альтернативными форматами: апартаментами, таунхаусами, студиями и смарт-квартирами.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Медведи — не те, кем кажутся: мрачные факты из жизни плюшевых хищников
Домашние животные
Медведи — не те, кем кажутся: мрачные факты из жизни плюшевых хищников Аудио 
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Новости спорта
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды Аудио 
Одесса стала ловушкой: Вучич подписал приговор своей репутации
Мир. Новости мира
Одесса стала ловушкой: Вучич подписал приговор своей репутации Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо
Кажутся устаревшими, но именно они тянут с того света: изобретения, которые продолжают спасать жизни при ДТП
Сильная спина и уверенная осанка — начните с этого упражнения
Альпы без туристов: скрытое сокровище Италии ближе, чем кажется
Покой перед бурей: разлом в Калифорнии молчит дольше обычного — и это может обернуться катастрофой
Новое платье в крови: юбилей Анжелики Агурбаш превратился в настоящий ужас
Милый пушистик на самом деле страдает каждый день — и вот почему
Пять самых частых ошибок в расходах: как перестать тратить деньги впустую
Ипотечный тайм-аут: россияне отложили покупку квартир – названа главная причина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.