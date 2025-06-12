Ипотечный тайм-аут: россияне отложили покупку квартир – названа главная причина

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти половина (41%) россиян отложили покупку квартиры, ожидая снижения ипотечных ставок. Еще 27% предпочли долгосрочную аренду, считая ее более гибкой и экономически выгодной. Это результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом "Выберу.ру".

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ключи

Таким образом, около 70% респондентов временно отказались от приобретения жилья из-за текущей экономической ситуации.

Оставшиеся 32% продолжают планировать покупку, но корректируют финансовые стратегии. 57% из них выбирают госпрограммы, а 43% остаются верны своим намерениям даже при росте ставок. Все больше людей ищут альтернативные способы покупки, стремясь к доступным и гибким решениям.

Например, 17% рассматривают долевое владение — совместную покупку с родственниками, партнерами или друзьями для снижения финансовой нагрузки. Эта стратегия популярна среди молодых семей, студентов и специалистов без достаточных средств, но готовых делить расходы и пространство. 34% предпочитают копить деньги для покупки без ипотеки, уточняет Газета.Ru.

28% планируют увеличить первоначальный взнос до 40% от стоимости жилья или более. 14% рассчитывают на трейд-ин или специальные предложения от застройщиков. 7% рассматривают участие в жилищных кооперативах с рассрочкой без процентов.

Высокие ставки и инфляция изменили сроки и условия покупки, а также потребительские предпочтения. Почти половина (46%) пересмотрели запросы в сторону более доступных вариантов. 29% интересуются жильем в пригородах или регионах с низкими ценами, а 25% — альтернативными форматами: апартаментами, таунхаусами, студиями и смарт-квартирами.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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