Вода пахнет странно? Возможно, пора устроить чайнику кислотную чистку

Казалось бы, мелочь — накипь в чайнике. Но она портит не только вкус чая, но и сам прибор. Вода закипает дольше, чай пахнет странно, а электроэнергии тратится всё больше. Да и сам чайник может выйти из строя, если запустить проблему.
Виновата во всём жёсткая вода. Минералы, такие как кальций и магний, оседают на нагревательном элементе и стенках, особенно если вы кипятите воду ежедневно. Чем дольше оттягиваете чистку, тем толще слой накипи и тем выше риск поломки.
Но есть решение — простое, безопасное и не требующее химии. Всё, что нужно, — лимон.
Лимонная кислота обладает отличными очищающими свойствами. В отличие от уксуса, лимон не оставляет резкого запаха и безопасен при попадании внутрь. А главное — есть почти на каждой кухне.
Чтобы убрать лимонный аромат — ещё раз вскипятите чистую воду и вылейте её.
Готово! Без "химии", без затрат и — с чистым чайником.
На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
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