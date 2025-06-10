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Вода пахнет странно? Возможно, пора устроить чайнику кислотную чистку

1:47
Недвижимость

Казалось бы, мелочь — накипь в чайнике. Но она портит не только вкус чая, но и сам прибор. Вода закипает дольше, чай пахнет странно, а электроэнергии тратится всё больше. Да и сам чайник может выйти из строя, если запустить проблему.

Чистка чайника
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка чайника

Виновата во всём жёсткая вода. Минералы, такие как кальций и магний, оседают на нагревательном элементе и стенках, особенно если вы кипятите воду ежедневно. Чем дольше оттягиваете чистку, тем толще слой накипи и тем выше риск поломки.

Но есть решение — простое, безопасное и не требующее химии. Всё, что нужно, — лимон.

Почему именно лимон

Лимонная кислота обладает отличными очищающими свойствами. В отличие от уксуса, лимон не оставляет резкого запаха и безопасен при попадании внутрь. А главное — есть почти на каждой кухне.

Как почистить чайник лимоном: пошагово

  1. Подготовьте лимон
    Нарежьте его кружочками. Если накипи много — берите два.
  2. Положите в чайник
    Разложите ломтики по дну и стенкам.
  3. Залейте водой
    Налейте воду до максимального уровня — ломтики должны быть полностью покрыты.
  4. Доведите до кипения
    Вскипятите воду с лимоном и оставьте остывать минимум на 30 минут. Если накипь сильная — пусть постоит час.
  5. Слейте и промойте
    Вылейте воду и хорошо промойте чайник. Остатки можно убрать мягкой губкой.
    Дополнительное прокипятите (по желанию).

Чтобы убрать лимонный аромат — ещё раз вскипятите чистую воду и вылейте её.
Готово! Без "химии", без затрат и — с чистым чайником.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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