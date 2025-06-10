Парадокс под ключ: жильё есть, спроса нет, застройщики в ловушке

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С виду рынок жилой недвижимости кажется спокойным, но за кулисами — двойной рост непроданных квартир в готовых новостройках Москвы и Подмосковья. Впрочем, серьёзных потрясений в ближайшее время ждать не стоит: государство умеет держать руку на пульсе строительной отрасли.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Как рынок держится на плаву

"Строительная отрасль слишком важна для экономики, чтобы дать ей свободно провалиться", — уверен юрист Илья Русяев.

По его словам, государство регулярно вмешивается, как только наблюдается спад: субсидии, льготные ставки, стимулирующие меры — всё это работает как антикризисные подушки. Крупные застройщики тоже не сидят сложа руки: у них есть ресурсы, чтобы переждать и адаптироваться.

Что мешает девелоперам

Главная проблема — огромное количество непроданных квартир в уже построенных домах. Больше всего страдают застройщики, работавшие на кредитные деньги: при снижении темпов продаж банки могут потребовать погашения других долгов, особенно если они взаимосвязаны.

Новый виток проблем — сложности с запуском новых проектов. Без собственных средств получить новое финансирование почти невозможно.

Иллюзия спроса

Даже снижение цен не всегда решает ситуацию. Спрос становится фрагментированным:

Одни покупатели ждут ещё большего падения цен;

Другие скупают квартиры ради перепродажи, а не для проживания.

"Так появляются ЖК, где формально всё распродано, но по факту — тишина и пустые окна", — отмечает Русяев.

Так формируется "ложный" спрос, искажающий реальную картину рынка. Он создаёт иллюзию стабильности там, где на деле — замороженное движение, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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