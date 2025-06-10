Кредит под 25% — не приговор, если знать, куда нажать в день платежа

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у вас стандартная ипотека под 20-27% — не теряйте времени: её стоит гасить досрочно при любой возможности. И не потому, что "так советуют в интернете", а потому что при таких ставках вы отдаёте банку не квартиру, а половину своей жизни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Большая часть каждого платежа уходит не в счёт долга, а на проценты. И чем дольше срок кредита, тем больше вы просто "кормите" банк. Особенно это касается обычной, не льготной ипотеки.

Когда и как гасить досрочно

"Лучше всего вносить досрочные платежи в день списания основного — именно тогда вы экономите на процентах и гасите больше тела кредита", — отмечает риелтор Марина Маньянова.

Это реальный лайфхак: всего одно изменение в дате может сократить вашу переплату на десятки тысяч.

Не 30, а 10 лет

Если вы только собираетесь взять ипотеку, не давайте банку втюхать стандартные 30 лет. Особенно если это обычная ипотека, а не льготная. Срок кредита напрямую влияет на итоговую переплату. Лучше брать на 10, максимум 15 лет — тогда сумма процентов будет в разы меньше, а ежемесячный платёж почти не изменится, сообщает NEWS.ru.

"Важно, чтобы брокер не оформил вам ипотеку на 30 лет по умолчанию — как они часто делают без предупреждения", — подчёркивает Маньянова.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.