Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая фаза наступления: армия России штурмует рубежи у границ Днепропетровска
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Сколько стоила школьная форма и собрать ребёнка в школу в СССР
Лестница вместо спортзала: 7 упражнений, которые прокачают тело без абонемента
Фейковые подарки и лже-МВД: как мошенники охотятся на россиян перед праздниками
Городское святилище Aman: чем удивит новый проект в сердце Бангкока
Лицо стареет первым: как остановить этот процесс и вернуть коже сияние
Во время цветения винограда нельзя ошибиться: вот как правильно подкармливать
Внутри — облако, снаружи — румяная корочка: такая запеканка покорит всех

Кредит под 25% — не приговор, если знать, куда нажать в день платежа

1:29
Недвижимость

Если у вас стандартная ипотека под 20-27% — не теряйте времени: её стоит гасить досрочно при любой возможности. И не потому, что "так советуют в интернете", а потому что при таких ставках вы отдаёте банку не квартиру, а половину своей жизни.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Большая часть каждого платежа уходит не в счёт долга, а на проценты. И чем дольше срок кредита, тем больше вы просто "кормите" банк. Особенно это касается обычной, не льготной ипотеки.

Когда и как гасить досрочно

"Лучше всего вносить досрочные платежи в день списания основного — именно тогда вы экономите на процентах и гасите больше тела кредита", — отмечает риелтор Марина Маньянова.

Это реальный лайфхак: всего одно изменение в дате может сократить вашу переплату на десятки тысяч.

Не 30, а 10 лет

Если вы только собираетесь взять ипотеку, не давайте банку втюхать стандартные 30 лет. Особенно если это обычная ипотека, а не льготная. Срок кредита напрямую влияет на итоговую переплату. Лучше брать на 10, максимум 15 лет — тогда сумма процентов будет в разы меньше, а ежемесячный платёж почти не изменится, сообщает NEWS.ru.

"Важно, чтобы брокер не оформил вам ипотеку на 30 лет по умолчанию — как они часто делают без предупреждения", — подчёркивает Маньянова.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Наука и техника
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории Аудио 
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
Новая фаза наступления: армия России штурмует рубежи у границ Днепропетровска
Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Сколько стоила школьная форма и собрать ребёнка в школу в СССР
Лестница вместо спортзала: 7 упражнений, которые прокачают тело без абонемента
Кредит под 25% — не приговор, если знать, куда нажать в день платежа
Фейковые подарки и лже-МВД: как мошенники охотятся на россиян перед праздниками
Городское святилище Aman: чем удивит новый проект в сердце Бангкока
Лицо стареет первым: как остановить этот процесс и вернуть коже сияние
Во время цветения винограда нельзя ошибиться: вот как правильно подкармливать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.