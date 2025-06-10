Тарифы из воздуха и подписи-призраки — конец магии в ЖКХ

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Скоро подделывать результаты собраний жильцов станет намного сложнее. Уже с сентября 2025 года из реестра собственников исключат персональные данные владельцев квартир. Это значит, что управляющие компании (УК) больше не смогут втихаря "рисовать" нужные протоколы. Новые правила должны серьёзно изменить привычную систему принятия решений в многоквартирных домах.

Фото: Правительство Московской области by ГЖИ МО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Управляющая компания

Что изменится для жильцов

Теперь, чтобы провести голосование по имущественным вопросам, инициатор — например, председатель совета дома — не получит доступ к вашим данным. Он увидит только номера квартир. А сам собственник обязан лично подтвердить свою личность и предоставить документы о праве собственности. Без этого голос не будет учтён, а собрание может не набрать кворума.

Это прописано в проекте постановления правительства, разработанном Минстроем. Мера призвана защитить жильцов от манипуляций и фальсификаций на собраниях.

Как раньше обходили систему

До сих пор УК легко получали персональные данные из реестра и не нуждались в согласии жильцов. Этим часто пользовались нечестные компании.

"Некоторые УК таким образом увеличивали тарифы на содержание, ссылаясь на фейковые решения собраний", — рассказал Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

По его словам, управляющие могли также "одобрить" акты приёмки некачественных работ или согласовать создание фиктивных резервных фондов. Всё это — без реального участия жильцов.

Зачем это нужно

Мошенничество в сфере ЖКХ — не редкость. Жильцы жалуются на сговор между председателями и УК, где собрания проходят "на бумаге", а решения — выгодны лишь одной стороне.

"Недобросовестные УК нередко используют данные собственников без их ведома, чтобы сфальсифицировать итоги общих собраний", — подтвердила исполнительный директор Ассоциации "Р1" Ирэн Парсамян.

Именно поэтому реформа направлена на то, чтобы исключить человеческий фактор из цепочки доступа к персональной информации, сообщают Известия.

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