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Ремонт не нужен: вот как визуально выровнять стены за один вечер

1:46
Недвижимость

Даже после ремонта стены могут казаться кривыми из-за неправильно подобранных материалов и цветов. Глянцевые поверхности и холодные светлые оттенки создают блики, которые подчеркивают каждый изъян. Но есть простые способы замаскировать недостатки с помощью грамотного выбора отделки.

Коридор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коридор

Цвета-невидимки для проблемных стен

Темные насыщенные оттенки вроде изумрудного, графитового или темно-синего поглощают свет и визуально выравнивают поверхность. Теплые нейтральные тона — бежевый, песочный, мягкий серый — работают не менее эффективно, создавая ощущение ровного покрытия.

Если предпочитаете обои с рисунком, выбирайте мелкий геометрический узор или абстрактный принт, который отвлекает внимание от неровностей.

Текстуры и приемы, которые творят чудеса

Рельефные обои с эффектом штукатурки или фактурной поверхностью помогают скрыть мелкие дефекты. Важную роль играет освещение: мягкий рассеянный свет от настенных бра или торшеров сглаживает тени, в то время как яркие потолочные лампы только подчеркивают неровности.

Еще один действенный прием — создание акцентной стены с ярким рисунком, которая перетягивает на себя внимание.

Чего категорически стоит избегать

Главные ошибки, которые выдают все изъяны стен — это глянцевые светлые обои, крупные контрастные узоры и холодное направленное освещение. Пустые стены без декора тоже делают неровности более заметными, поэтому стоит добавить картины, полки или другие элементы, которые отвлекают взгляд.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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