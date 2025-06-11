Этот паразит обожает вашу кровать: как избавиться от пылевых клещей дома

Маленькие, почти невидимые существа живут в наших домах — прямо в матрасах, подушках, коврах и мягких игрушках. Пылевые клещи, хоть и не кусаются, могут стать настоящим кошмаром для аллергиков и астматиков.
Эти микроскопические паукообразные питаются частичками кожи и обожают тёплые, влажные места. Температура 18-25 °C и влажность выше 55 % — идеальные условия для их размножения. В типичной квартире всё для них устроено как надо: мягкая мебель, книги, игрушки, пыль в уголках. Причём, если условия становятся неблагоприятными, клещи просто замирают, выжидая.
Хотя сами клещи безопасны, продукты их жизнедеятельности вызывают:
Особенно сильно симптомы проявляются по утрам — когда контакт с постелью максимальный.
Увидеть клещей без микроскопа невозможно. Но есть признаки, которые говорят о переизбытке незваных соседей:
Можно приобрести тесты, которые определяют наличие клещей в доме.
Полностью избавиться от них невозможно — но снизить их численность вполне реально.
Если в семье есть аллергики или астматики, важно не только уменьшать популяцию клещей, но и не создавать для них благоприятную среду.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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