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Этот паразит обожает вашу кровать: как избавиться от пылевых клещей дома

2:45
Недвижимость

Маленькие, почти невидимые существа живут в наших домах — прямо в матрасах, подушках, коврах и мягких игрушках. Пылевые клещи, хоть и не кусаются, могут стать настоящим кошмаром для аллергиков и астматиков.

Клещи
Фото: freepik.com by Karolina Kabat, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Клещи

Где прячутся клещи

Эти микроскопические паукообразные питаются частичками кожи и обожают тёплые, влажные места. Температура 18-25 °C и влажность выше 55 % — идеальные условия для их размножения. В типичной квартире всё для них устроено как надо: мягкая мебель, книги, игрушки, пыль в уголках. Причём, если условия становятся неблагоприятными, клещи просто замирают, выжидая.

Почему они опасны

Хотя сами клещи безопасны, продукты их жизнедеятельности вызывают:

  • Насморк и кашель без простуды.
  • Аллергические реакции на коже.
  • Слезоточивость, зуд в глазах.
  • Приступы астмы.

Особенно сильно симптомы проявляются по утрам — когда контакт с постелью максимальный.

Как понять, что они у вас есть

Увидеть клещей без микроскопа невозможно. Но есть признаки, которые говорят о переизбытке незваных соседей:

  • Круглогодичные аллергические проявления.
  • Обострение симптомов в период сна.
  • Тепло и влажность в помещении (влажность 60-80 %).
  • Наличие пылящих предметов: ковров, игрушек, старых матрасов.

Можно приобрести тесты, которые определяют наличие клещей в доме.

Как бороться с клещами

Полностью избавиться от них невозможно — но снизить их численность вполне реально.

Разовые меры

  • Замените перьевые подушки на синтетические.
  • Летом выносите постельные принадлежности на солнце.
  • Зимой — морозьте на улице.
  • Обрабатывайте мебель и текстиль паром.
  • Используйте спреи с эфирными маслами или химическими компонентами.

Что делать постоянно

  • Еженедельно меняйте постельное белье и стирайте при 60 °C.
  • Регулярно пылесосьте мебель, полы, особенно труднодоступные места.
  • Проветривайте постель перед заправкой.
  • Проводите влажную уборку, не забывая про пыль на поверхностях.
  • Гладьте бельё горячим утюгом.
  • Следите за температурой и влажностью. При необходимости — осушитель воздуха и кондиционер.

Профилактика — ключ к спокойствию

Если в семье есть аллергики или астматики, важно не только уменьшать популяцию клещей, но и не создавать для них благоприятную среду.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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