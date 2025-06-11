Этот паразит обожает вашу кровать: как избавиться от пылевых клещей дома

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькие, почти невидимые существа живут в наших домах — прямо в матрасах, подушках, коврах и мягких игрушках. Пылевые клещи, хоть и не кусаются, могут стать настоящим кошмаром для аллергиков и астматиков.

Фото: freepik.com by Karolina Kabat, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Клещи

Где прячутся клещи

Эти микроскопические паукообразные питаются частичками кожи и обожают тёплые, влажные места. Температура 18-25 °C и влажность выше 55 % — идеальные условия для их размножения. В типичной квартире всё для них устроено как надо: мягкая мебель, книги, игрушки, пыль в уголках. Причём, если условия становятся неблагоприятными, клещи просто замирают, выжидая.

Почему они опасны

Хотя сами клещи безопасны, продукты их жизнедеятельности вызывают:

Насморк и кашель без простуды.

Аллергические реакции на коже.

Слезоточивость, зуд в глазах.

Приступы астмы.

Особенно сильно симптомы проявляются по утрам — когда контакт с постелью максимальный.

Как понять, что они у вас есть

Увидеть клещей без микроскопа невозможно. Но есть признаки, которые говорят о переизбытке незваных соседей:

Круглогодичные аллергические проявления.

Обострение симптомов в период сна.

Тепло и влажность в помещении (влажность 60-80 %).

Наличие пылящих предметов: ковров, игрушек, старых матрасов.

Можно приобрести тесты, которые определяют наличие клещей в доме.

Как бороться с клещами

Полностью избавиться от них невозможно — но снизить их численность вполне реально.

Разовые меры

Замените перьевые подушки на синтетические.

Летом выносите постельные принадлежности на солнце.

Зимой — морозьте на улице.

Обрабатывайте мебель и текстиль паром.

Используйте спреи с эфирными маслами или химическими компонентами.

Что делать постоянно

Еженедельно меняйте постельное белье и стирайте при 60 °C.

Регулярно пылесосьте мебель, полы, особенно труднодоступные места.

Проветривайте постель перед заправкой.

Проводите влажную уборку, не забывая про пыль на поверхностях.

Гладьте бельё горячим утюгом.

Следите за температурой и влажностью. При необходимости — осушитель воздуха и кондиционер.

Профилактика — ключ к спокойствию

Если в семье есть аллергики или астматики, важно не только уменьшать популяцию клещей, но и не создавать для них благоприятную среду.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.



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