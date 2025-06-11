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Почему застройщики активно толкают жильё в рассрочку — и чем это грозит

2:37
Недвижимость

Покупка квартиры в рассрочку может показаться удобной альтернативой ипотеке, но за этим предложением скрываются риски — как для покупателя, так и для всей банковской системы.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

Банк России выпустил предупреждение: застройщики всё активнее продают жильё в рассрочку, но такая практика может нанести серьёзный удар по финансовой стабильности. Регулятор уже рекомендовал банкам внимательнее оценивать проекты, где большая доля сделок осуществляется без ипотеки.

"Банк России рекомендует банкам при кредитовании застройщиков комплексно оценивать все риски по проекту строительства, в котором существенная доля жилья реализуется по договорам, условиями которых предусмотрена оплата в рассрочку от застройщика", — говорится в заявлении.

Что не так с рассрочкой

Главная проблема — в уязвимости покупателя. В отличие от ипотечников, покупатели в рассрочку лишены возможности оформить кредитные каникулы или получить господдержку на погашение задолженности. Если человек теряет доход, он остаётся один на один со своими обязательствами.

Кроме того, застройщики практически не проверяют платёжеспособность своих клиентов. Это может привести к лавинообразному росту просрочек, а значит — и к проблемам у самих девелоперов, ведь многие из них финансируют строительство за счёт этих поступлений.

Масштабы проблемы

По данным за I квартал 2025 года, рассрочка стала одним из самых популярных способов оплаты на первичном рынке — её доля достигла 40%, тогда как ранее этот показатель не превышал 10-20%. Общая сумма накопленной задолженности по рассрочкам — около 1 триллиона рублей.

"Риски также связаны с тем, что покупатель может отказаться от договора или просто не сможет его исполнить. Документ Банка России призван ограничить риски, связанные с этой практикой", — подчёркивает регулятор.

Почему это важно для всех

Рост продаж в рассрочку может спровоцировать не только финансовые потери для граждан, но и сбои в работе банков и девелоперов. Более того, такие сделки часто сопровождаются завышенными ценами на жильё. В случае перепродажи на вторичном рынке покупатель может остаться в убытке.

"Распространение такой практики увеличивает риски закредитованности граждан. Люди могут столкнуться с отказом в ипотеке или трудностями в обслуживании кредита", — заключает ЦБ.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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