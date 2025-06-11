Хотите выделить свою долю в земле? Без этой хитрости не обойтись

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выделить свою часть из земель сельхозназначения — задача не из лёгких. Особенно если участок находится в общей долевой собственности. Тут всё непросто: законы, собрания, межевание… Но разобраться можно — главное, знать порядок действий и правовые тонкости.

Фото: https://web.archive.org/web/20161012212602/http://www.panoramio.com/photo/12441622 by beglib, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Загородный участок

Почему процедура сложнее, чем кажется

Сначала может показаться, что достаточно просто заявить о своих правах — и всё. Но не тут-то было. Доли в сельхозземлях регулируются сразу несколькими законами: Гражданским кодексом, Земельным кодексом и специальным законом № 101-ФЗ.

Что это значит на практике:

ГК РФ (ст. 252) гарантирует право на выдел доли.

ЗК РФ (ст. 11.5) уточняет, что это возможно только при соблюдении правил по образованию новых участков.

Закон № 101-ФЗ дублирует эти нормы, но делает акцент на особенности сельхозземель.

Обратите внимание: встречается мнение, что "земельной долей" считается только та, что появилась до приватизации. Это не так. Верховный суд подтверждает: любая доля в праве на сельхозземлю — это полноценная доля, независимо от истории её происхождения (см. определения ВС от 19.03.2019 № 304-КГ18-22555 и от 26.09.2018 № 14-КГ18-14).

Способы выдела: с общим собранием и без

Есть два пути: согласованный (через собрание) и индивидуальный (через кадастрового инженера).

Вариант 1: через общее собрание

Если у собственников хорошее взаимодействие — путь открыт:

Проводится собрание.

Утверждается проект межевания.

Распределяются новые участки и закрепляется объём долей.

Важно: если проект межевания принят собранием, согласование границ дополнительно не требуется (п. 3 ст. 13 закона № 101-ФЗ).

Вариант 2: если договориться не удалось

Сложнее, но не безнадёжно. Собственник может самостоятельно заказать межевой проект у кадастрового инженера. Такой проект затем согласовывается через публикацию извещения в официальной региональной прессе.

Если в течение 30 дней не поступит возражений — проект считается согласованным.

Не забывайте про сроки и нюансы

Процедура требует времени, знаний и внимательности. Ошибки в межевании, пропущенные сроки публикации или неполное согласование могут привести к отказу в регистрации права на выделенный участок.

Уточнения

Межева́ние (землемерие, арпантаж) — геодезический способ определения границ земельного участка в горизонтальной плоскости.



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