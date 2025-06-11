Хотите выделить свою долю в земле? Без этой хитрости не обойтись

Выделить свою часть из земель сельхозназначения — задача не из лёгких. Особенно если участок находится в общей долевой собственности. Тут всё непросто: законы, собрания, межевание… Но разобраться можно — главное, знать порядок действий и правовые тонкости.
Сначала может показаться, что достаточно просто заявить о своих правах — и всё. Но не тут-то было. Доли в сельхозземлях регулируются сразу несколькими законами: Гражданским кодексом, Земельным кодексом и специальным законом № 101-ФЗ.
Что это значит на практике:
Обратите внимание: встречается мнение, что "земельной долей" считается только та, что появилась до приватизации. Это не так. Верховный суд подтверждает: любая доля в праве на сельхозземлю — это полноценная доля, независимо от истории её происхождения (см. определения ВС от 19.03.2019 № 304-КГ18-22555 и от 26.09.2018 № 14-КГ18-14).
Есть два пути: согласованный (через собрание) и индивидуальный (через кадастрового инженера).
Если у собственников хорошее взаимодействие — путь открыт:
Сложнее, но не безнадёжно. Собственник может самостоятельно заказать межевой проект у кадастрового инженера. Такой проект затем согласовывается через публикацию извещения в официальной региональной прессе.
Если в течение 30 дней не поступит возражений — проект считается согласованным.
Процедура требует времени, знаний и внимательности. Ошибки в межевании, пропущенные сроки публикации или неполное согласование могут привести к отказу в регистрации права на выделенный участок.
Межева́ние (землемерие, арпантаж) — геодезический способ определения границ земельного участка в горизонтальной плоскости.
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