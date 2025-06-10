Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами
Прощайте, приседания. Эта 10-минутная тренировка поможет вам укрепить мышцы тазового дна
Пока все на пляже: три уникальные трассы для летнего катания на лыжах ждут в Валь д'Изер
Кинокритик Шнейдеров уверен, что качество российских сериалов улучшилось
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Пенсии придут раньше: график выплат обновился
Секрет, который прятали в ладонях: волосы оживают от простого жеста
Душа существует: невероятные случаи, которые изменили мнение хирурга
Прошёл ровно год — и машина встала: вот как срабатывает гарантийная магия китайских АКБ

Безделушки-убийцы стиля: эти 7 вещей делают ваш дом устаревшим

2:26
Недвижимость

Ваш дом может быть чистым, уютным, но все равно вызывать странное ощущение безвкусицы или устарелости. Часто причина в наличии предметов, которые мгновенно снижают восприятие интерьера.

Диван
Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Диван

Безделушки, которые превращают интерьер в бабушкин сервант

Мелкие сувениры, фарфоровые статуэтки и дешевые пластиковые фигурки создают ощущение хаоса, даже если их регулярно протирают. Вместо десятка безделушек выберите 2-3 значимых предмета — пусть они станут акцентами, а не пылесборниками.

Шторы, которые состарили ваш интерьер на 20 лет

Тяжелые портьеры с ламбрекенами, блестящей бахромой или тюль с аляповатыми узорами визуально давят на пространство. Замените их на лаконичные рулонные шторы, льняные занавеси или римские шторы нейтральных оттенков — это сразу освежит комнату.

Ковры, которые дробят пространство

Яркие ковры с кричащими узорами, особенно если они покрывают весь пол, делают комнату визуально меньше. Лучше выбрать однотонное покрытие или ковер с простым геометрическим принтом, оставив часть пола свободной.

Мебель, которая выглядит дешево, даже если стоила дорого

Глянцевый пластик, неестественные цвета и хлипкие конструкции мгновенно выдают бюджетный интерьер. Если нет возможности заменить мебель, попробуйте перекрасить фасады или добавить текстиль, чтобы смягчить эффект.

Текстильный хаос: когда узоры съедают пространство

Пестрые подушки, ковер, шторы и обивка мебели в разных стилях создают ощущение беспорядка. Остановитесь на одной доминирующей ткани и поддержите ее однотонными элементами — так интерьер станет гармоничнее.

Освещение, которое превращает дом в офис

Одна люстра с холодным белым светом делает пространство плоским и безжизненным. Добавьте торшеры, бра и светодиодные ленты — многосветовая схема сделает комнату уютнее.

Розетки и ручки, которые выдают возраст ремонта

Потертые выключатели, старые дверные ручки и желтеющие розетки портят даже дорогой интерьер. Замена фурнитуры — простой и недорогой способ обновить пространство без ремонта.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Популярное
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации

В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.

На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Последние материалы
Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами
Прощайте, приседания. Эта 10-минутная тренировка поможет вам укрепить мышцы тазового дна
Пока все на пляже: три уникальные трассы для летнего катания на лыжах ждут в Валь д'Изер
Кинокритик Шнейдеров уверен, что качество российских сериалов улучшилось
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Пенсии придут раньше: график выплат обновился
Безделушки-убийцы стиля: эти 7 вещей делают ваш дом устаревшим
Секрет, который прятали в ладонях: волосы оживают от простого жеста
Душа существует: невероятные случаи, которые изменили мнение хирурга
Прошёл ровно год — и машина встала: вот как срабатывает гарантийная магия китайских АКБ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.