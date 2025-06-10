Безделушки-убийцы стиля: эти 7 вещей делают ваш дом устаревшим

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваш дом может быть чистым, уютным, но все равно вызывать странное ощущение безвкусицы или устарелости. Часто причина в наличии предметов, которые мгновенно снижают восприятие интерьера.

Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Диван

Безделушки, которые превращают интерьер в бабушкин сервант

Мелкие сувениры, фарфоровые статуэтки и дешевые пластиковые фигурки создают ощущение хаоса, даже если их регулярно протирают. Вместо десятка безделушек выберите 2-3 значимых предмета — пусть они станут акцентами, а не пылесборниками.

Шторы, которые состарили ваш интерьер на 20 лет

Тяжелые портьеры с ламбрекенами, блестящей бахромой или тюль с аляповатыми узорами визуально давят на пространство. Замените их на лаконичные рулонные шторы, льняные занавеси или римские шторы нейтральных оттенков — это сразу освежит комнату.

Ковры, которые дробят пространство

Яркие ковры с кричащими узорами, особенно если они покрывают весь пол, делают комнату визуально меньше. Лучше выбрать однотонное покрытие или ковер с простым геометрическим принтом, оставив часть пола свободной.

Мебель, которая выглядит дешево, даже если стоила дорого

Глянцевый пластик, неестественные цвета и хлипкие конструкции мгновенно выдают бюджетный интерьер. Если нет возможности заменить мебель, попробуйте перекрасить фасады или добавить текстиль, чтобы смягчить эффект.

Текстильный хаос: когда узоры съедают пространство

Пестрые подушки, ковер, шторы и обивка мебели в разных стилях создают ощущение беспорядка. Остановитесь на одной доминирующей ткани и поддержите ее однотонными элементами — так интерьер станет гармоничнее.

Освещение, которое превращает дом в офис

Одна люстра с холодным белым светом делает пространство плоским и безжизненным. Добавьте торшеры, бра и светодиодные ленты — многосветовая схема сделает комнату уютнее.

Розетки и ручки, которые выдают возраст ремонта

Потертые выключатели, старые дверные ручки и желтеющие розетки портят даже дорогой интерьер. Замена фурнитуры — простой и недорогой способ обновить пространство без ремонта.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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