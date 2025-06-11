Как продать квартиру государству и остаться в выигрыше — пошаговая стратегия

Оказывается, недвижимость можно продать не только через агентства и объявления. Есть способ, о котором знают не все — участие в государственных закупках. Причём схема подойдёт как обычным владельцам жилья, так и опытным поставщикам.
Бюджетные организации нередко приобретают квартиры по 44-ФЗ. Это нужно для сирот, пострадавших от пожаров или жильцов аварийных домов. Такая продажа выгодна:
Но есть и нюансы: конечная цена может оказаться ниже рыночной, а переход права собственности требует госрегистрации.
Если у вас есть подходящее жильё, процесс будет таким:
Вы можете продать чужую недвижимость по агентскому договору:
Можно купить квартиру специально под конкретную закупку:
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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