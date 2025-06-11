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Как продать квартиру государству и остаться в выигрыше — пошаговая стратегия

1:49
Недвижимость

Оказывается, недвижимость можно продать не только через агентства и объявления. Есть способ, о котором знают не все — участие в государственных закупках. Причём схема подойдёт как обычным владельцам жилья, так и опытным поставщикам.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Что даёт участие в закупках

Бюджетные организации нередко приобретают квартиры по 44-ФЗ. Это нужно для сирот, пострадавших от пожаров или жильцов аварийных домов. Такая продажа выгодна:

  • Не зависит от сезона.
  • Не требует сложных расчётов — цена рассчитывается по тарифу за квадратный метр.
  • Упрощённая процедура.

Но есть и нюансы: конечная цена может оказаться ниже рыночной, а переход права собственности требует госрегистрации.

Как продать свою квартиру

Если у вас есть подходящее жильё, процесс будет таким:

  • Найдите объявление о закупке на портале ЕИС.
  • Убедитесь, что ваша квартира соответствует требованиям.
  • Получите электронную подпись.
  • Подайте заявку.
  • Подпишите контракт.
  • Передайте квартиру государству.

Стратегия для риелторов

Вы можете продать чужую недвижимость по агентскому договору:

  • Найдите закупку и подходящую квартиру.
  • Заключите договор с владельцем и оформите доверенность.
  • Участвуйте в закупке от его имени.
  • После победы — оформите собственника как участника сделки и получите комиссию.

Стратегия для инвесторов

Можно купить квартиру специально под конкретную закупку:

  • Найдите тендер.
  • Найдите квартиру под требования.
  • Участвуйте и побеждайте.
  • Покупайте жильё и регистрируйте договор.
  • Продавайте квартиру заказчику.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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