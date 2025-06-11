Как продать квартиру государству и остаться в выигрыше — пошаговая стратегия

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оказывается, недвижимость можно продать не только через агентства и объявления. Есть способ, о котором знают не все — участие в государственных закупках. Причём схема подойдёт как обычным владельцам жилья, так и опытным поставщикам.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Что даёт участие в закупках

Бюджетные организации нередко приобретают квартиры по 44-ФЗ. Это нужно для сирот, пострадавших от пожаров или жильцов аварийных домов. Такая продажа выгодна:

Не зависит от сезона.

Не требует сложных расчётов — цена рассчитывается по тарифу за квадратный метр.

Упрощённая процедура.

Но есть и нюансы: конечная цена может оказаться ниже рыночной, а переход права собственности требует госрегистрации.

Как продать свою квартиру

Если у вас есть подходящее жильё, процесс будет таким:

Найдите объявление о закупке на портале ЕИС.

Убедитесь, что ваша квартира соответствует требованиям.

Получите электронную подпись.

Подайте заявку.

Подпишите контракт.

Передайте квартиру государству.

Стратегия для риелторов

Вы можете продать чужую недвижимость по агентскому договору:

Найдите закупку и подходящую квартиру.

Заключите договор с владельцем и оформите доверенность.

Участвуйте в закупке от его имени.

После победы — оформите собственника как участника сделки и получите комиссию.

Стратегия для инвесторов

Можно купить квартиру специально под конкретную закупку:

Найдите тендер.

Найдите квартиру под требования.

Участвуйте и побеждайте.

Покупайте жильё и регистрируйте договор.

Продавайте квартиру заказчику.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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