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За что будут штрафовать владельцев построек без разрешения с 2026 года

2:44
Недвижимость

С 2026 года владельцам земли и построек придётся быть особенно внимательными. За ряд нарушений начнут штрафовать — и суммы немалые. Разбираемся, в чём суть инициативы и кто попадёт под удар.

Недовольная девушка за компьютером
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недовольная девушка за компьютером

Что изменится

Росреестр представил законопроект, вводящий административную ответственность за неправильное оформление и использование участков и построек. Эта мера — следствие изменений, закреплённых в Федеральных законах № 307-ФЗ и № 487-ФЗ, вступающих в силу с марта 2025 года.

Главные новшества:

  • Владение объектами на незарегистрированной земле станет поводом для штрафа.
  • Использование построек не по назначению — ещё один повод для санкций.
  • Отсрочка на освоение земли закончится — и это тоже может обернуться штрафами.
  • Штрафы за незарегистрированные участки

Если у вас есть здание на участке без регистрации, готовьтесь платить. Размер штрафа зависит от кадастровой стоимости:

  • Граждане: 1-1,5% от стоимости, но не меньше 5 000 ₽.
  • Должностные лица: 1,5-2%, минимум 20 000 ₽.
  • Юрлица: 2-3%, минимум 100 000 ₽.

Если стоимость не определена, санкции фиксированные: от 5 000 до 200 000 ₽ в зависимости от категории нарушителя.

Не по назначению? Придётся заплатить

Поставили автомойку на участке, где разрешено строить только жилой дом? Это нарушение. Штрафы предусмотрены и за размещение магазинов или отелей не в тех зонах.

Время пошло: три года на освоение

Для садовых и дачных участков даётся три года, чтобы привести землю в порядок: убрать мусор, осушить, начать использование. После этого срока за бездействие накажут по всей строгости — в соответствии с частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ.

Без оформления — тоже нарушение

Даже если здание не требует разрешения на строительство, использовать его без регистрации — нельзя. В КоАП появится новая часть, предусматривающая штрафы за такие действия:

  • Граждане: 2 000-5 000 ₽.
  • Должностные лица: 20 000-50 000 ₽.
  • Юрлица: 500 000-1 000 000 ₽.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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