За что будут штрафовать владельцев построек без разрешения с 2026 года

С 2026 года владельцам земли и построек придётся быть особенно внимательными. За ряд нарушений начнут штрафовать — и суммы немалые. Разбираемся, в чём суть инициативы и кто попадёт под удар.
Росреестр представил законопроект, вводящий административную ответственность за неправильное оформление и использование участков и построек. Эта мера — следствие изменений, закреплённых в Федеральных законах № 307-ФЗ и № 487-ФЗ, вступающих в силу с марта 2025 года.
Главные новшества:
Если у вас есть здание на участке без регистрации, готовьтесь платить. Размер штрафа зависит от кадастровой стоимости:
Если стоимость не определена, санкции фиксированные: от 5 000 до 200 000 ₽ в зависимости от категории нарушителя.
Поставили автомойку на участке, где разрешено строить только жилой дом? Это нарушение. Штрафы предусмотрены и за размещение магазинов или отелей не в тех зонах.
Для садовых и дачных участков даётся три года, чтобы привести землю в порядок: убрать мусор, осушить, начать использование. После этого срока за бездействие накажут по всей строгости — в соответствии с частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ.
Даже если здание не требует разрешения на строительство, использовать его без регистрации — нельзя. В КоАП появится новая часть, предусматривающая штрафы за такие действия:
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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