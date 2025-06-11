Зачем теперь нужна биометрия, если вы продаёте или покупаете жильё

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 2026 года — новый порядок регистрации недвижимости. Что это значит? Чтобы оформить права на недвижимость, не придётся никуда ходить. С 1 июля 2026 года появится возможность подать документы полностью онлайн. Главное условие — подтвердить личность через Единую биометрическую систему (ЕБС).

Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина сидит за ноутбуком

Это не просто цифровизация. Это шаг в сторону по-настоящему бесконтактной и быстрой регистрации недвижимости.

Что изменится

Теперь не нужно будет лично посещать МФЦ или регистрирующий орган. Всё, что потребуется:

Пройти биометрическую идентификацию через ЕБС.

Загрузить комплект электронных документов.

Подписать их усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Благодаря этим действиям можно зарегистрировать:

Право собственности.

Договор аренды.

Иные вещные права.

А старые способы

Хорошая новость: никто не отменяет привычные варианты. Если вам удобнее лично подать документы или воспользоваться бумажными копиями — такая возможность сохранится.

Почему это важно

Внедрение биометрии значительно упростит процесс регистрации. Это особенно актуально для жителей удалённых регионов, занятых людей и бизнеса, которому важна скорость.

Как это работает

Единая биометрическая система — это государственная платформа, где хранятся цифровые слепки лица и голоса. Чтобы ей воспользоваться, нужно один раз пройти регистрацию — например, в отделении банка. После этого при подаче документов ваша личность будет подтверждена автоматически, через онлайн-сервис.

Безопасно ли это

Да. Использование УКЭП и ЕБС обеспечивает высокий уровень защиты данных. К тому же, все действия в системе фиксируются, что исключает подделку или мошенничество.

Главное — вовремя подготовиться

До июля 2026 года у граждан и организаций есть время:

Завести УКЭП.

Пройти регистрацию в ЕБС.

Подготовиться к переходу на новый формат работы с недвижимостью.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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