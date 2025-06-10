Трендовый интерьер: почему все массово красят стены в терракоту и вешают плетёные светильники

Глубокие "съедобные" оттенки вытесняют безликие серые тона. Представьте стены цвета спелой терракоты, уютной охры или благородного бутылочного стекла — эти цвета мгновенно добавляют пространству тепла и характера. Внедрить тренд проще простого: достаточно покрасить одну акцентную стену или добавить диван в теплой гамме.
Гладкий минимализм уступает место богатству фактур. В моде шероховатая штукатурка, необработанное дерево с живыми сучками, грубый лен и пушистые ковры. Секрет в том, чтобы окружать себя материалами, которые приятно рассматривать и трогать — это создает неповторимую атмосферу уюта.
Стерильные интерьеры из каталогов больше не в тренде. Сейчас ценится смешение стилей и эпох: винтажный комод рядом с современным диваном, семейные фотографии в разных рамках, открытые полки с коллекциями книг или морских камней. Главное правило — если вещь рассказывает вашу историю, ей обязательно найдется место в интерьере.
Резкие углы и прямоугольники уходят в прошлое. В тренде плавные арки вместо дверей, округлые диваны и овальные зеркала. Такой подход делает пространство более органичным и уютным. Простой совет: снимите межкомнатную дверь и оформите проем гипсокартонной аркой — это недорого, но очень стильно.
Натуральные материалы и осознанное потребление — must-have 2025 года. Мебель из массива, органические ткани, переработанные материалы — все это не просто красиво, но и ответственно. Фишка сезона: чем проще и естественнее — тем статуснее.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.