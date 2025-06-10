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Трендовый интерьер: почему все массово красят стены в терракоту и вешают плетёные светильники

2:00
Недвижимость

Глубокие "съедобные" оттенки вытесняют безликие серые тона. Представьте стены цвета спелой терракоты, уютной охры или благородного бутылочного стекла — эти цвета мгновенно добавляют пространству тепла и характера. Внедрить тренд проще простого: достаточно покрасить одну акцентную стену или добавить диван в теплой гамме.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Текстуры, которые хочется трогать

Гладкий минимализм уступает место богатству фактур. В моде шероховатая штукатурка, необработанное дерево с живыми сучками, грубый лен и пушистые ковры. Секрет в том, чтобы окружать себя материалами, которые приятно рассматривать и трогать — это создает неповторимую атмосферу уюта.

Безупречный беспорядок как новая эстетика

Стерильные интерьеры из каталогов больше не в тренде. Сейчас ценится смешение стилей и эпох: винтажный комод рядом с современным диваном, семейные фотографии в разных рамках, открытые полки с коллекциями книг или морских камней. Главное правило — если вещь рассказывает вашу историю, ей обязательно найдется место в интерьере.

Мягкие линии против угловатого минимализма

Резкие углы и прямоугольники уходят в прошлое. В тренде плавные арки вместо дверей, округлые диваны и овальные зеркала. Такой подход делает пространство более органичным и уютным. Простой совет: снимите межкомнатную дверь и оформите проем гипсокартонной аркой — это недорого, но очень стильно.

Экологичный шик — новый стандарт

Натуральные материалы и осознанное потребление — must-have 2025 года. Мебель из массива, органические ткани, переработанные материалы — все это не просто красиво, но и ответственно. Фишка сезона: чем проще и естественнее — тем статуснее.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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