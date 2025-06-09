Они ненавидят этот запах! Проверенный способ спастись от укусов комаров

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Лимонная трава, которую часто называют лемонграссом, обладает не только декоративными и кулинарными свойствами, но и служит мощным натуральным средством против насекомых.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Учёные отмечают, что её интенсивный цитрусовый аромат, обусловленный высоким содержанием эфирных масел, таких как цитраль, лимонен и гераниол, эффективно маскирует человеческий запах, сбивая с толку кровососущих насекомых.

Это многолетнее растение, достигающее полутора метров в высоту, изначально произрастало в тропических регионах Азии. Оно отличается неприхотливостью в уходе, хотя требует хорошего освещения, рыхлой почвы и умеренного полива, так как избыток влаги может привести к загниванию корней. Эксперты подчёркивают, что для защиты помещения площадью около 20 квадратных метров достаточно одного горшка с лемонграссом, тогда как в саду лучше разместить несколько растений по периметру, создавая естественный барьер от комаров.

Помимо выращивания в горшках или на грядках, существует несколько других способов применения этого растения в борьбе с насекомыми. Например, эфирное масло цитронеллы, получаемое из лемонграсса, можно добавлять в базовые масла для нанесения на кожу или использовать в аромалампах.

Некоторые предпочитают изготавливать домашние свечи или ароматические палочки с добавлением этого масла, что делает защиту не только действенной, но и экологически безопасной.

Интересно, что история использования лемонграсса в качестве репеллента уходит корнями в античные времена. Ещё древние греки и римляне применяли его для отпугивания насекомых, и сегодня он остаётся одним из самых популярных натуральных средств.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



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