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Вот почему вы больше не захотите вешать кухонное полотенце на дверцу духовки

1:43
Недвижимость

На первый взгляд — удобно: повесили полотенце на ручку духовки, и оно всегда под рукой. Но на деле этот маленький бытовой трюк может обернуться большой проблемой. Объясняем, почему стоит срочно избавиться от этой привычки — до того, как случится беда.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Удобно, но небезопасно

Повесить кухонное полотенце на дверцу духовки — жест интуитивный. Но именно поэтому он и опасен: мы делаем это не задумываясь. А между тем, достаточно одного неловкого движения — и полотенце падает, застревает в двери или… загорается.

Большинство кухонных полотенец сделаны из легко воспламеняемых тканей: хлопка, льна или микрофибры. В сочетании с горячей дверцей духовки или остаточным теплом это может привести к пожару за считанные секунды — даже если духовка уже выключена. Опасность особенно велика в моделях с плохой теплоизоляцией или при наличии функции автоподогрева.

Не только пожар: риск падений и ожогов

Повешенное на дверцу полотенце — это и потенциальная причина травм. Оно может упасть под ноги в самый неподходящий момент, или зацепиться за одежду.

На загруженной кухне, где движения автоматические и быстрые, каждый лишний предмет — это потенциальная ловушка.

И не забывайте о гигиене

Полотенце, висящее на духовке, не меняется каждый день. Оно может быть влажным, жирным, а значит — становится отличной средой для размножения бактерий.

Со временем оно не только пачкает поверхность духовки, но и может начать пахнуть — особенно если часто контактирует с горячим металлом.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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