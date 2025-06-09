Вот почему вы больше не захотите вешать кухонное полотенце на дверцу духовки

На первый взгляд — удобно: повесили полотенце на ручку духовки, и оно всегда под рукой. Но на деле этот маленький бытовой трюк может обернуться большой проблемой. Объясняем, почему стоит срочно избавиться от этой привычки — до того, как случится беда.
Повесить кухонное полотенце на дверцу духовки — жест интуитивный. Но именно поэтому он и опасен: мы делаем это не задумываясь. А между тем, достаточно одного неловкого движения — и полотенце падает, застревает в двери или… загорается.
Большинство кухонных полотенец сделаны из легко воспламеняемых тканей: хлопка, льна или микрофибры. В сочетании с горячей дверцей духовки или остаточным теплом это может привести к пожару за считанные секунды — даже если духовка уже выключена. Опасность особенно велика в моделях с плохой теплоизоляцией или при наличии функции автоподогрева.
Повешенное на дверцу полотенце — это и потенциальная причина травм. Оно может упасть под ноги в самый неподходящий момент, или зацепиться за одежду.
На загруженной кухне, где движения автоматические и быстрые, каждый лишний предмет — это потенциальная ловушка.
Полотенце, висящее на духовке, не меняется каждый день. Оно может быть влажным, жирным, а значит — становится отличной средой для размножения бактерий.
Со временем оно не только пачкает поверхность духовки, но и может начать пахнуть — особенно если часто контактирует с горячим металлом.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
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