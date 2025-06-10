Не логика, а чувства: как продать дом, даже если никто не делает предложение

Вы вымыли полы до блеска, избавились от старых игрушек и перекрасили стены в нейтральный оттенок. В гостиной светло и просторно, кухня уютная, а подъезд — как на обложке журнала. Кажется, всё идеально для продажи. Но визит за визитом — и ни одного предложения. Что не так?

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира

Обычно мы начинаем с очевидного: сменить диван, включить побольше света, попробовать другие формулировки в объявлении. Всё это важно. Но есть одна тонкость, которую часто забывают — атмосфера.

Покупают не стены, а мечту

Когда люди смотрят дом, они не просто оценивают метраж и планировку. Они представляют в нём свою жизнь.

"Продажа дома — это не только логика, но и эмоции. Покупатель реагирует на атмосферу, которую создаёт пространство. Иногда именно она и решает всё", — подчеркнула эксперт по недвижимости Терри Фишер.

Атмосферу создают детали: плед, мягкий свет в спальне, зеркало у окна. Или… миска с лимонами.

По данным исследований сенсорного маркетинга, мы принимаем решения под влиянием запахов, звуков, цвета — даже не осознавая этого.

Маленький трюк, который работает

Одним из самых простых, но удивительно эффективных приёмов, который используют профессиональные риелторы, остаётся старый добрый запах выпечки.

Не для того, чтобы предложить печенье — а чтобы наполнить пространство ароматом тепла.

"Люди ассоциируют запах выпечки с уютом, безопасностью и домом. Это создаёт нужное настроение", — объясняет Терри Фишер.

Запах только что испечённого пирога пробуждает воспоминания о детстве, воскресных вечерах и семейных праздниках.

Это и есть та невидимая энергия, которая превращает просто хороший дом в место, где хочется остаться.

Уточнения

Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing "рыночная деятельность") — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.



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