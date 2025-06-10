Не логика, а чувства: как продать дом, даже если никто не делает предложение

Вы вымыли полы до блеска, избавились от старых игрушек и перекрасили стены в нейтральный оттенок. В гостиной светло и просторно, кухня уютная, а подъезд — как на обложке журнала. Кажется, всё идеально для продажи. Но визит за визитом — и ни одного предложения. Что не так?
Обычно мы начинаем с очевидного: сменить диван, включить побольше света, попробовать другие формулировки в объявлении. Всё это важно. Но есть одна тонкость, которую часто забывают — атмосфера.
Когда люди смотрят дом, они не просто оценивают метраж и планировку. Они представляют в нём свою жизнь.
"Продажа дома — это не только логика, но и эмоции. Покупатель реагирует на атмосферу, которую создаёт пространство. Иногда именно она и решает всё", — подчеркнула эксперт по недвижимости Терри Фишер.
Атмосферу создают детали: плед, мягкий свет в спальне, зеркало у окна. Или… миска с лимонами.
По данным исследований сенсорного маркетинга, мы принимаем решения под влиянием запахов, звуков, цвета — даже не осознавая этого.
Одним из самых простых, но удивительно эффективных приёмов, который используют профессиональные риелторы, остаётся старый добрый запах выпечки.
Не для того, чтобы предложить печенье — а чтобы наполнить пространство ароматом тепла.
"Люди ассоциируют запах выпечки с уютом, безопасностью и домом. Это создаёт нужное настроение", — объясняет Терри Фишер.
Запах только что испечённого пирога пробуждает воспоминания о детстве, воскресных вечерах и семейных праздниках.
Это и есть та невидимая энергия, которая превращает просто хороший дом в место, где хочется остаться.
Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing "рыночная деятельность") — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
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