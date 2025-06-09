Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечаете маленьких шустрых насекомых, выныривающих из-под паркета? Не спешите паниковать. Скорее всего, речь идёт о серебристой чешуйнице — древнем, но безвредном соседе, который предпочитает темные и влажные укрытия.

Фото: commons.wikimedia.org by Bushnest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Серебристая чешуйница

Один из пользователей Reddit пожаловался, что в его квартире эти насекомые появляются из-под пола с завидной регулярностью. Комментаторы быстро распознали в описании знакомого "жильца" — серебристую чешуйницу. Несмотря на пугающий внешний вид, эти создания абсолютно безопасны: они не кусаются, не переносят болезни и не причиняют прямого вреда человеку или питомцам.

Тем не менее, видеть их у себя дома — удовольствие сомнительное. Они любят прятаться в щелях, за шкафами, под полами, в ванной и на кухне. Питаются клеем, бумагой, остатками пищи, картоном и даже тканями. Особенно активны в тёмных, сырых местах.

Как избавиться от серебристых чешуйниц?

1. Борьба с влажностью. Эти насекомые обожают влагу. Установите осушитель воздуха, чаще проветривайте квартиру — особенно ванную и кухню.

2. Заделайте щели. Трещины в полу и зазоры между стеной и покрытием — их любимые убежища. Пройдитесь по ним герметиком или силиконом.

3. Уборка — ваш союзник. Избавляйтесь от крошек, пыли, старых коробок и бумаги. Чистота — лучшее оружие против незваных гостей.

4. Приманки и ловушки. Можно купить готовые ловушки для чешуйниц или сделать их самому — липкие ленты и ароматизированные приманки работают отлично.

5. Химия — в крайнем случае. Если ситуация выходит из-под контроля, лучше вызвать специалистов. Они обработают квартиру безопасными инсектицидами, после чего о чешуйницах можно будет забыть.

Уточнения

Обыкнове́нная чешу́йница или сахарная чешуйница (лат. Lepisma saccharina), — мелкое бескрылое насекомое из отряда щетинохвосток, часто обитающее в жилых домах или на продовольственных складах.



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