Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый алгоритм ускоряет поиск веществ: помогает идея из природы
Хруст снаружи, мягкость внутри: как добиться идеальной текстуры курицы с кефирным маринадом
Производители в ярости: новый закон может вытеснить иностранные бренды с прилавков
Небо в огне, рассвета не видно: Киев накрыл густой черный дым после ночного удара
Ты не видишь подвоха — и именно на это они рассчитывают: как работают современные перекупы
Этот ритуал летом совершают все — и этим же убивают кондиционер: как правильно охлаждать салон
Возвращение кочевника: россиянин провёл два года в Азии и загрустил, приехав обратно в Россию
Пенсионные выплаты сдвинут из-за Дня России: когда ждать деньги
Холодильник как повар: как ночное ожидание превращает блюда в деликатес

Трехкомнатные квартиры стремительно дорожают — вот в каких регионах это особенно заметно

3:03
Недвижимость

Май оказался месяцем подъёма цен на съёмные квартиры по всей России. В 52 из 70 городов аренда однокомнатного жилья выросла. Наиболее ощутимый скачок — в Севастополе (+9,7%), Астрахани (+8,1%), Сочи (+8%) и Кирове (+7,1%). Единственные, кто порадовал снижением — Курган (-9%) и Белгород (-8,9%).

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

Средняя стоимость "однушки” теперь составляет 26 450 рублей в месяц (+1,7%). В Москве цены почти не изменились (-0,2%), в Подмосковье подорожали до 37 208 рублей (+4,3%), а в Петербурге - до 38 196 рублей (+1,9%).

Что с "двушками”

Аналогичная динамика и у двухкомнатных квартир: в 52 городах — рост, в 15 — падение, в 3 — без изменений. Самое значительное удорожание — в Астрахани (+10,5%), Калуге (+10,3%) и Ярославле (+7,5%). Лидеры по снижению — Ленобласть и Владивосток (обе по -4,2%). Средняя стоимость составила 33 285 рублей. В Москве осталась прежней — 66 872 рубля, в Подмосковье выросла до 44 896 рублей (+4,2%), в Петербурге - 48 632 рубля (+1,7%).

А что с "трешками”

Трехкомнатные квартиры подорожали в 56 городах, подешевели — в 14. Лидеры роста — Астрахань (+15,9%), Севастополь (+15,8%), Тверь (+15%). Наибольшее снижение — в Орле (-11,9%), Кургане (-7%), Пензе (-5,8%). В Москве аренда слегка просела (-0,1%, до 82 978 рублей), тогда как в Подмосковье выросла на 6% (57 466 рублей), а в Петербурге — на 2,6% (62 533 рубля).

Почему так происходит

"Предложение на рынке сокращается — меньше объявлений по всем категориям жилья. Арендаторы не стали ждать пика сезона и начали поиски заранее", — поясняет Павел Луценко, гендиректор портала "Мир квартир". По его словам, к концу лета цены могут достичь уровней осени прошлого года.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
Производители в ярости: новый закон может вытеснить иностранные бренды с прилавков
Небо в огне, рассвета не видно: Киев накрыл густой черный дым после ночного удара
Ты не видишь подвоха — и именно на это они рассчитывают: как работают современные перекупы
Этот ритуал летом совершают все — и этим же убивают кондиционер: как правильно охлаждать салон
Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву?
Возвращение кочевника: россиянин провёл два года в Азии и загрустил, приехав обратно в Россию
Пенсионные выплаты сдвинут из-за Дня России: когда ждать деньги
Холодильник как повар: как ночное ожидание превращает блюда в деликатес
Вы делите постель не с тем, о ком думаете: кто на самом деле живёт на вашем лице и под одеялом
Хрупкость изнутри: маленькие ошибки, которые ломают даже самые крепкие ногти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.