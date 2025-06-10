Трехкомнатные квартиры стремительно дорожают — вот в каких регионах это особенно заметно

3:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Май оказался месяцем подъёма цен на съёмные квартиры по всей России. В 52 из 70 городов аренда однокомнатного жилья выросла. Наиболее ощутимый скачок — в Севастополе (+9,7%), Астрахани (+8,1%), Сочи (+8%) и Кирове (+7,1%). Единственные, кто порадовал снижением — Курган (-9%) и Белгород (-8,9%).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от квартиры

Средняя стоимость "однушки” теперь составляет 26 450 рублей в месяц (+1,7%). В Москве цены почти не изменились (-0,2%), в Подмосковье подорожали до 37 208 рублей (+4,3%), а в Петербурге - до 38 196 рублей (+1,9%).

Что с "двушками”

Аналогичная динамика и у двухкомнатных квартир: в 52 городах — рост, в 15 — падение, в 3 — без изменений. Самое значительное удорожание — в Астрахани (+10,5%), Калуге (+10,3%) и Ярославле (+7,5%). Лидеры по снижению — Ленобласть и Владивосток (обе по -4,2%). Средняя стоимость составила 33 285 рублей. В Москве осталась прежней — 66 872 рубля, в Подмосковье выросла до 44 896 рублей (+4,2%), в Петербурге - 48 632 рубля (+1,7%).

А что с "трешками”

Трехкомнатные квартиры подорожали в 56 городах, подешевели — в 14. Лидеры роста — Астрахань (+15,9%), Севастополь (+15,8%), Тверь (+15%). Наибольшее снижение — в Орле (-11,9%), Кургане (-7%), Пензе (-5,8%). В Москве аренда слегка просела (-0,1%, до 82 978 рублей), тогда как в Подмосковье выросла на 6% (57 466 рублей), а в Петербурге — на 2,6% (62 533 рубля).

Почему так происходит

"Предложение на рынке сокращается — меньше объявлений по всем категориям жилья. Арендаторы не стали ждать пика сезона и начали поиски заранее", — поясняет Павел Луценко, гендиректор портала "Мир квартир". По его словам, к концу лета цены могут достичь уровней осени прошлого года.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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