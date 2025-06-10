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В России стартует стройреволюция: что значит новый подход

2:01
Недвижимость

Более 2,8 миллиарда рублей — именно такую сумму российское правительство направит на ускорение строительных процессов. За три года, с 2025 по 2027, эти средства пойдут на реализацию федерального проекта "Новый ритм строительства".

строительство
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jim.henderson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
строительство

Почему это важно? Потому что от того, как быстро и эффективно возводятся объекты, напрямую зависит качество жизни, инфраструктура и инвестиционная привлекательность регионов.

Что меняется

Проект "Новый ритм строительства" — не с нуля. Он стал логичным продолжением одноимённой инициативы по социально-экономическому развитию. Его цель — создать комфортную и безопасную среду, улучшая ресурсную эффективность в промышленном и инфраструктурном строительстве.

Конкретные шаги:

  • Уменьшение инвестиционно-строительного цикла
  • Упрощение получения разрешительной документации
  • Быстрая передача построенных объектов пользователям
  • Обновление нормативной базы с учётом новых технологий
  • Повышение эффективности капитальных вложений
  • Другими словами — меньше бумажной волокиты, больше готовых объектов.

Что ещё входит в проект

Важный акцент — на типовую документацию для социальных объектов. Это поможет сократить затраты и стандартизировать процессы.

Также будет развиваться цифровая система градостроительства "Стройкомплекс.РФ". Единая платформа упростит доступ к нужной информации для всех участников отрасли — от проектировщиков до чиновников.

А чтобы молодёжь шла в строительство с интересом, предусмотрены профориентационные форумы для студентов и школьников.

Всего в 2025–2027 годах на реализацию мероприятий федпроекта планируется направить более 2,8 млрд рублей", — сообщает пресс-служба кабмина.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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