Молниезащита изнутри: как обезопасить технику без миллиона на ремонт

Мало кто задумывается, но один мощный импульс из электросети может уничтожить дорогостоящую электронику в доме за доли секунды. Особенно это актуально при грозах и скачках напряжения — например, когда молния ударяет в линии электропередач или случаются перебои на подстанции. Спасти ситуацию способны устройства защиты от импульсных перенапряжений — УЗИП.
Принцип действия прост: устройство перехватывает лишний импульс и "скидывает" его в землю. Однако важно правильно подключить УЗИП к заземляющему контуру и установить его после автоматических выключателей на DIN-рейку.
Для надёжной защиты недостаточно одного устройства. Используется каскадная схема:
Именно комбинация этих трёх типов позволяет обеспечить комплексную защиту.
При покупке УЗИП обратите внимание на параметры:
Хороший УЗИП обойдётся минимум в 7 000 рублей. А полная система внутренней молниезащиты среднего уровня с установкой — от 14 000 до 30 000 рублей. Если возникают сомнения, как всё правильно спроектировать, лучше обратиться в офис производителя с планом вашей электропроводки.
Гроза́ - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии — сопровождаемые громом.
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