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Молниезащита изнутри: как обезопасить технику без миллиона на ремонт

2:16
Недвижимость

Мало кто задумывается, но один мощный импульс из электросети может уничтожить дорогостоящую электронику в доме за доли секунды. Особенно это актуально при грозах и скачках напряжения — например, когда молния ударяет в линии электропередач или случаются перебои на подстанции. Спасти ситуацию способны устройства защиты от импульсных перенапряжений — УЗИП.

Электросчётчик
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электросчётчик

Как работают УЗИП

Принцип действия прост: устройство перехватывает лишний импульс и "скидывает" его в землю. Однако важно правильно подключить УЗИП к заземляющему контуру и установить его после автоматических выключателей на DIN-рейку.

Защита в три этапа

Для надёжной защиты недостаточно одного устройства. Используется каскадная схема:

  • Тип 1 — борется с самыми мощными импульсами, возникающими при попадании молнии. Он не всегда полностью нейтрализует напряжение, но снижает его до допустимого уровня.
  • Тип 2 — более чувствительный. Монтируется после УЗИП 1 и предназначен для защиты от остаточного импульса. При сильном скачке может выйти из строя.
  • Тип 3 — защищает конкретные устройства в доме. Устанавливается максимально близко к технике.

Именно комбинация этих трёх типов позволяет обеспечить комплексную защиту.

На что смотреть при выборе

При покупке УЗИП обратите внимание на параметры:

  • Uc — максимально допустимое постоянное напряжение (на 10-20% выше рабочего).
  • Up — уровень ограничения импульса: для УЗИП 1 — от 2 кВ, для УЗИП 2 — 1,5-1,2 кВ.
  • tA — время реакции: до 100 нс (тип 1 и 2) и до 25 нс (тип 3).

Сколько это стоит

Хороший УЗИП обойдётся минимум в 7 000 рублей. А полная система внутренней молниезащиты среднего уровня с установкой — от 14 000 до 30 000 рублей. Если возникают сомнения, как всё правильно спроектировать, лучше обратиться в офис производителя с планом вашей электропроводки.

Уточнения

Гроза́ - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии — сопровождаемые громом.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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