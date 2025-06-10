Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем современные столовые отличаются от советских?
Как подготовиться к успешному сплаву на байдарке: советы эксперта
На Камчатке началась путина: уже выловлено 466 тонн лосося
Награда на полке, а мечта в сердце: Яна Рудковская на премии МУЗ-ТВ раскрыла, чего она хочет больше всего на свете
Когда другие ушли, он остался: японский бренд даёт 3 года гарантии даже в условиях санкций
Просто встряхни — и получится вау: идеальный банановый коктейль на лето
Сложные загрязнения на плите? Смешивайте 4 ингредиента и удивляйтесь результату
Море стало роскошью: один день на этом пляже — как билет в бизнес-класс
Выжить, когда мир покрыт льдом: ледниковый период раскрыл настоящих предков человека

Кухонные фасады, которые выглядят дорого, но стоят разумно

Недвижимость

Кухня — это не только про еду. Это место встреч, разговоров и запахов, которые остаются в памяти. А значит, кухонная мебель должна быть не просто красивой — она обязана выдерживать тепло, влажность и бесконечные прикосновения. Но как среди всего разнообразия материалов выбрать идеальный фасад?

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Дерево: уют и статус

Натуральная древесина выглядит роскошно и подходит почти к любому интерьеру — от классики до сканди. Она долговечна, экологична, легко поддаётся реставрации.

Но есть и нюанс: высокую цену оправдывает только качественная обработка. Дешевые гарнитуры часто рассыхаются и теряют форму. Лучше выбирать породы вроде дуба, ясеня или бука — они устойчивы к влажности и температуре.

Пластик и акрил: яркость и практичность

Акриловые и пластиковые фасады — находка для тех, кто ценит цвет, блеск и лёгкость в уходе. Они создаются не из цельного пластика, как многие думают: декоративное покрытие наносится на МДФ или ДСП. Глянец добавляет света маленькой кухне, а матовые поверхности сейчас на пике популярности — на них меньше видно пятен и отпечатков.

Шпон: компромисс между деревом и ценой

Если хочется натуральности, но не хочется переплачивать, — обратите внимание на шпон. Он имитирует древесину, сохраняя её внешний вид и часть характеристик. Разные виды лака позволяют добиться как глянца, так и матовости.

МДФ и ДСП: функциональность по разумной цене

МДФ — универсален. Благодаря податливости в обработке, из него делают изогнутые фасады. А если бюджет ограничен, можно выбрать ДСП — особенно ЛДСП, он прослужит дольше. Главное — не использовать плиты без покрытия.

Стекло и керамика: для смелых решений

Стеклянные фасады зрительно увеличивают пространство. Матовое, прозрачное, с рисунками или фотопечатью — вариантов масса. Керамика же смотрится дорого и солидно, не боится ни солнца, ни воды.

Рамочные конструкции

Это когда основа — рамка, а середина — стекло, пластик или ротанг. Такой фасад выглядит оригинально, особенно если рама выполнена из дерева или алюминия. Популярное решение для классических и неоклассических интерьеров.

Советы по выбору

  • Материал и срок службы: для практичности — акрил и пластик, для основательности — дерево, керамика, шпон.
  • Глянец или мат?: глянец — визуально расширяет пространство, но требует ухода. Мат — меньше бликов, больше уюта.
  • Сочетание с рабочей поверхностью: темная столешница — смело, светлая — безопасно, под мрамор — эффектно.

Цветовая гамма: холодные тона для солнечных кухонь, теплые — для темных. С красным будьте осторожны — он влияет на аппетит!

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Сводка с фронта: наступление на Сумы и Днепропетровск, невиданный удар по Киеву Дмитрий Плотников Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
Как подготовиться к успешному сплаву на байдарке: советы эксперта
На Камчатке началась путина: уже выловлено 466 тонн лосося
Сводка с фронта: наступление на Сумы и Днепропетровск, невиданный удар по Киеву
Награда на полке, а мечта в сердце: Яна Рудковская на премии МУЗ-ТВ раскрыла, чего она хочет больше всего на свете
Когда другие ушли, он остался: японский бренд даёт 3 года гарантии даже в условиях санкций
Просто встряхни — и получится вау: идеальный банановый коктейль на лето
Сложные загрязнения на плите? Смешивайте 4 ингредиента и удивляйтесь результату
Море стало роскошью: один день на этом пляже — как билет в бизнес-класс
Выжить, когда мир покрыт льдом: ледниковый период раскрыл настоящих предков человека
Гигиена зубов — основа долголетия кошки, которую хозяева игнорируют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.