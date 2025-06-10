Забудьте про плитку: этот способ отделки стен в ванной удивит вас

Мокрые зоны в доме — настоящее испытание для отделки. Ванная, кухня и санузел постоянно сталкиваются с повышенной влажностью, и далеко не каждый материал способен её выдержать. Как же обновить интерьер таких помещений без лишних затрат и с умом?
Ремонт во влажных помещениях может сильно ударить по бюджету. Особенно если это локальные работы, а не капитальный ремонт всего жилья. Вместо дорогостоящей керамики стоит рассмотреть покраску: современные влагостойкие составы легко справляются с влагой и дышащими стенами. Выравниваешь основание — и потом можно просто перекрашивать, не вкладываясь в замену отделки.
Открыть окно после душа — слабый ход. Без организованного воздухообмена, с герметичными окнами и дверьми, ванная превращается в инкубатор плесени. Правильная вентиляция — это когда воздух попадает в комнаты через приточные клапаны и уходит из ванной по вытяжным каналам. Если он не движется — краска не спасёт.
Перед покраской основание нужно загрунтовать. Универсальный грунт обеспылит поверхность и выровняет впитывание. Затем — влагостойкая краска с фунгицидами. Такая формула:
Наносится валиком в два слоя. Углы и стыки — сначала кистью. Оптимальные условия: +15-20 °С и влажность 50 %.
После покраски не забывайте:
Глянец — яркий, но капризный: показывает все огрехи. Матовая поверхность скрывает неровности, делает интерьер спокойнее. Лучший выбор — полуматовая или полуглянцевая краска. А с правильным освещением эффект усиливается: боковой свет заставит стены играть.
Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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