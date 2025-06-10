Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На вызов приедут, но не подойдут: в МЧС обсуждают запрет авто без карты спасения
Топ-5 самых ожидаемых моделей электромобилей 2025 года от мировых брендов
Летний рай за границей: город без парома, но с десятками пляжей удивит даже бывалых
Эксперимент с челленджем ходьбы 6-6-6: неожиданные результаты
Летние ошибки, которые могут навредить волосам: 5 вещей, которые ты точно делаешь неправильно
Экспертные группы предлагают срочные меры для защиты прав заказчиков жилья
Будущее хирургии: как технология изменит медицинское образование
Слепота котят — продуманный ход эволюции, а не слабость
Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного

Забудьте про плитку: этот способ отделки стен в ванной удивит вас

2:47
Недвижимость

Мокрые зоны в доме — настоящее испытание для отделки. Ванная, кухня и санузел постоянно сталкиваются с повышенной влажностью, и далеко не каждый материал способен её выдержать. Как же обновить интерьер таких помещений без лишних затрат и с умом?

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Почему краска — отличная альтернатива плитке

Ремонт во влажных помещениях может сильно ударить по бюджету. Особенно если это локальные работы, а не капитальный ремонт всего жилья. Вместо дорогостоящей керамики стоит рассмотреть покраску: современные влагостойкие составы легко справляются с влагой и дышащими стенами. Выравниваешь основание — и потом можно просто перекрашивать, не вкладываясь в замену отделки.

Вентиляция: неочевидный враг красивых стен

Открыть окно после душа — слабый ход. Без организованного воздухообмена, с герметичными окнами и дверьми, ванная превращается в инкубатор плесени. Правильная вентиляция — это когда воздух попадает в комнаты через приточные клапаны и уходит из ванной по вытяжным каналам. Если он не движется — краска не спасёт.

Готовим стены: ошибки, которые нельзя допускать

  • Только цемент: гипсовые смеси несовместимы с влажной средой.
  • Тонкий, но надёжный слой: 20 мм — золотой стандарт для штукатурки.
  • Мелкодисперсная шпаклёвка — идеальный финиш перед покраской.
  • Слишком толстые слои дают трещины, а неправильно подобранные смеси — отслоение.

Что и как наносить

Перед покраской основание нужно загрунтовать. Универсальный грунт обеспылит поверхность и выровняет впитывание. Затем — влагостойкая краска с фунгицидами. Такая формула:

  • Защищает от грибка.
  • Выдерживает влажную уборку.
  • Быстро сохнет, но набирает прочность до 30 дней.

Наносится валиком в два слоя. Углы и стыки — сначала кистью. Оптимальные условия: +15-20 °С и влажность 50 %.

Финишные штрихи и хранение

После покраски не забывайте:

  • Промывать инструменты (мыльная вода или растворители — по составу краски).
  • Закрывать банку герметично, лучше — перелить в меньшую.
  • Хранить в прохладном месте: краска пригодится для подкраски.

Матовая или глянцевая

Глянец — яркий, но капризный: показывает все огрехи. Матовая поверхность скрывает неровности, делает интерьер спокойнее. Лучший выбор — полуматовая или полуглянцевая краска. А с правильным освещением эффект усиливается: боковой свет заставит стены играть.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не игрушка и не ребёнок: за что кошка обижается сильнее всего
Домашние животные
Не игрушка и не ребёнок: за что кошка обижается сильнее всего Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
Топ-5 самых ожидаемых моделей электромобилей 2025 года от мировых брендов
Летний рай за границей: город без парома, но с десятками пляжей удивит даже бывалых
Эксперимент с челленджем ходьбы 6-6-6: неожиданные результаты
Летние ошибки, которые могут навредить волосам: 5 вещей, которые ты точно делаешь неправильно
Экспертные группы предлагают срочные меры для защиты прав заказчиков жилья
Будущее хирургии: как технология изменит медицинское образование
Слепота котят — продуманный ход эволюции, а не слабость
Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного
Секрет лианы клематиса, которая цветёт до заморозков: нужен всего один шаг с ножницами
Капли против клещей: когда они становятся опасными для окружающих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.