Забудьте про плитку: этот способ отделки стен в ванной удивит вас

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мокрые зоны в доме — настоящее испытание для отделки. Ванная, кухня и санузел постоянно сталкиваются с повышенной влажностью, и далеко не каждый материал способен её выдержать. Как же обновить интерьер таких помещений без лишних затрат и с умом?

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Почему краска — отличная альтернатива плитке

Ремонт во влажных помещениях может сильно ударить по бюджету. Особенно если это локальные работы, а не капитальный ремонт всего жилья. Вместо дорогостоящей керамики стоит рассмотреть покраску: современные влагостойкие составы легко справляются с влагой и дышащими стенами. Выравниваешь основание — и потом можно просто перекрашивать, не вкладываясь в замену отделки.

Вентиляция: неочевидный враг красивых стен

Открыть окно после душа — слабый ход. Без организованного воздухообмена, с герметичными окнами и дверьми, ванная превращается в инкубатор плесени. Правильная вентиляция — это когда воздух попадает в комнаты через приточные клапаны и уходит из ванной по вытяжным каналам. Если он не движется — краска не спасёт.

Готовим стены: ошибки, которые нельзя допускать

Только цемент: гипсовые смеси несовместимы с влажной средой.

Тонкий, но надёжный слой: 20 мм — золотой стандарт для штукатурки.

Мелкодисперсная шпаклёвка — идеальный финиш перед покраской.

Слишком толстые слои дают трещины, а неправильно подобранные смеси — отслоение.

Что и как наносить

Перед покраской основание нужно загрунтовать. Универсальный грунт обеспылит поверхность и выровняет впитывание. Затем — влагостойкая краска с фунгицидами. Такая формула:

Защищает от грибка.

Выдерживает влажную уборку.

Быстро сохнет, но набирает прочность до 30 дней.

Наносится валиком в два слоя. Углы и стыки — сначала кистью. Оптимальные условия: +15-20 °С и влажность 50 %.

Финишные штрихи и хранение

После покраски не забывайте:

Промывать инструменты (мыльная вода или растворители — по составу краски).

Закрывать банку герметично, лучше — перелить в меньшую.

Хранить в прохладном месте: краска пригодится для подкраски.

Матовая или глянцевая

Глянец — яркий, но капризный: показывает все огрехи. Матовая поверхность скрывает неровности, делает интерьер спокойнее. Лучший выбор — полуматовая или полуглянцевая краска. А с правильным освещением эффект усиливается: боковой свет заставит стены играть.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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