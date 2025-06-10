Почему эта фасадная плитка экономит и деньги, и время — узнали нюансы

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли обойтись без тяжёлого кирпича, сохранив его внешний вид? Оказывается, да. Современная декоративная плитка под кирпич — это надёжный и лёгкий способ оформить фасад дома, особенно загородного.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info стена

История в глине

Интересный факт: ещё с X века на Руси в качестве облицовки использовали тонкие глиняные пластины — плинфу. Сегодня её аналог — фасадная плитка под кирпич. Она тонкая, лёгкая и выглядит как настоящий кирпич.

Что собой представляет декоративный кирпич

Это облицовочный материал из цемента, песка, наполнителей и красителей. Вес — до 20 кг на м², поэтому не нужно усиливать фундамент. Он устойчив к влаге, морозу и другим капризам природы. Особенно полезен при оформлении фасадов и цоколей. Чтобы защитить нижние части здания, плитку дополнительно обрабатывают гидрофобизатором.

Как выбрать и подготовить основание

Плитку можно монтировать почти на любую поверхность. Главное — чтобы она была:

Сухой.

Прочной.

Ровной.

Не склонной к усадке.

Для дерева или утеплённых конструкций потребуется дополнительная подготовка: грунтовка, выравнивание, армирование.

Монтаж: от температуры до швов

Работы лучше проводить при температуре от +5 до +25 °С. При более низких значениях нужны зимние материалы и спецтехнологии. Фиксация зависит от клея, опыта мастера и погодных условий.

Перед укладкой рекомендуется разложить плитку из разных упаковок на полу — минимум 2 м². Так получится естественный "кирпичный" узор. Следите за горизонталью и прямыми углами — они должны быть ровно 90°. Способ укладки зависит от швов:

С расшивкой — сверху вниз.

Бесшовная — снизу вверх.

От эскиза до реальности

Компьютерная визуализация помогает заранее увидеть итог и точно рассчитать количество клея, затирки и других материалов. Стоит она около 4 % от общего бюджета облицовки.

Расчёт стоимости

Цена работ зависит от множества факторов:

Стандартный монтаж — от 700 руб./м².

С подготовкой — до 990 руб./м².

Доп. затраты — установка лесов, подъем материалов, арочные проемы, индивидуальная кладка.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания. Также фасадом называют чертёж ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.