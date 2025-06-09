Простой трюк, который вернёт даже самой грязной занавеске для душа свежий вид

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Занавеска в ванной — как коварный шпион: сверху выглядит прилично, а внизу скрывает настоящую катастрофу. Грязь, жёлтые разводы и плесень появляются исподтишка, и если вовремя не заняться чисткой, отстирать всё будет непросто. Но есть один хитрый приём, который поможет справиться даже с самыми стойкими загрязнениями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грязная занавеска в ванной

Что делать, если занавеска выглядит ужасно?

Один пользователь Reddit поделился снимком своей занавески с подписью: "Перепробовали всё - всё равно выглядит отвратительно". В комментариях он получил неожиданный, но гениальный совет: постирать её с полотенцами.

Вот как работает этот метод:

Замочи занавеску в смеси тёплой воды (50-60 °C), моющего средства и кислородного отбеливателя.

Переложи в барабан стиральной машины.

Добавь несколько старых полотенец — они работают как мягкий "скраб".

Выбери деликатный режим и холодную воду — и запусти стирку.

Метод отлично работает для полиэстеровых и виниловых занавесок. Если занавеска из полиэтилена — проще купить новую.

А если есть плесень

Тогда вместо кислородного средства используй хлорный отбеливатель — но строго по правилам:

Обязательно разбавляй водой.

Заливай не сразу, а спустя 5-10 минут после начала стирки — через отсек для порошка.

Альтернативные способы

Если нет отбеливателя под рукой, подойдут и другие лайфхаки:

Уксус : замочи шторку в растворе (1 стакан уксуса на 5 литров воды) на 30 минут, затем постирай.

: замочи шторку в растворе (1 стакан уксуса на 5 литров воды) на 30 минут, затем постирай. Сода + вода : нанеси кашицу на загрязнённые участки, оставь на 15 минут, затем в стирку.

: нанеси кашицу на загрязнённые участки, оставь на 15 минут, затем в стирку. Лимонная кислота: 30 г на таз воды, замочи шторку на 2-3 часа, а потом пройдись по ней щёткой.

Чем раньше заняться чисткой занавески, тем выше шансы не только вернуть ей белизну, но и продлить срок службы. А с этим трюком даже старая шторка будет выглядеть так, будто ты только что распаковала её из магазина.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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