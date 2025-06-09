Простой трюк, который вернёт даже самой грязной занавеске для душа свежий вид

Занавеска в ванной — как коварный шпион: сверху выглядит прилично, а внизу скрывает настоящую катастрофу. Грязь, жёлтые разводы и плесень появляются исподтишка, и если вовремя не заняться чисткой, отстирать всё будет непросто. Но есть один хитрый приём, который поможет справиться даже с самыми стойкими загрязнениями.
Один пользователь Reddit поделился снимком своей занавески с подписью: "Перепробовали всё - всё равно выглядит отвратительно". В комментариях он получил неожиданный, но гениальный совет: постирать её с полотенцами.
Метод отлично работает для полиэстеровых и виниловых занавесок. Если занавеска из полиэтилена — проще купить новую.
Тогда вместо кислородного средства используй хлорный отбеливатель — но строго по правилам:
Если нет отбеливателя под рукой, подойдут и другие лайфхаки:
Чем раньше заняться чисткой занавески, тем выше шансы не только вернуть ей белизну, но и продлить срок службы. А с этим трюком даже старая шторка будет выглядеть так, будто ты только что распаковала её из магазина.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.