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Простой трюк, который вернёт даже самой грязной занавеске для душа свежий вид

2:11
Недвижимость

Занавеска в ванной — как коварный шпион: сверху выглядит прилично, а внизу скрывает настоящую катастрофу. Грязь, жёлтые разводы и плесень появляются исподтишка, и если вовремя не заняться чисткой, отстирать всё будет непросто. Но есть один хитрый приём, который поможет справиться даже с самыми стойкими загрязнениями.

Грязная занавеска в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грязная занавеска в ванной

Что делать, если занавеска выглядит ужасно?

Один пользователь Reddit поделился снимком своей занавески с подписью: "Перепробовали всё - всё равно выглядит отвратительно". В комментариях он получил неожиданный, но гениальный совет: постирать её с полотенцами.

Вот как работает этот метод:

  • Замочи занавеску в смеси тёплой воды (50-60 °C), моющего средства и кислородного отбеливателя.
  • Переложи в барабан стиральной машины.
  • Добавь несколько старых полотенец — они работают как мягкий "скраб".
  • Выбери деликатный режим и холодную воду — и запусти стирку.

Метод отлично работает для полиэстеровых и виниловых занавесок. Если занавеска из полиэтилена — проще купить новую.

А если есть плесень

Тогда вместо кислородного средства используй хлорный отбеливатель — но строго по правилам:

  • Обязательно разбавляй водой.
  • Заливай не сразу, а спустя 5-10 минут после начала стирки — через отсек для порошка.

Альтернативные способы

Если нет отбеливателя под рукой, подойдут и другие лайфхаки:

  • Уксус: замочи шторку в растворе (1 стакан уксуса на 5 литров воды) на 30 минут, затем постирай.
  • Сода + вода: нанеси кашицу на загрязнённые участки, оставь на 15 минут, затем в стирку.
  • Лимонная кислота: 30 г на таз воды, замочи шторку на 2-3 часа, а потом пройдись по ней щёткой.

Чем раньше заняться чисткой занавески, тем выше шансы не только вернуть ей белизну, но и продлить срок службы. А с этим трюком даже старая шторка будет выглядеть так, будто ты только что распаковала её из магазина.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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