Кастрюля из ада: 7 способов отмыть посуду, которую вы уже мысленно выбросили

3:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пригоревшая каша, забытый соус или залипание в телефон — и вот кастрюля выглядит так, будто её готовили в вулкане. Мы собрали самые популярные способы очистки пригоревшей посуды и составили их рейтинг по эффективности. Спойлер: не все советы из TikTok реально помогают.

Фото: commons.wikimedia.org by GennadyL, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Алюминиевая кастрюля

Таблетка для посудомойки

Эффективность: ★★★★★

Если нагар не въелся намертво — этот способ может спасти посуду без лишних усилий.

Что делать

Вскипятите воду в кастрюле.

Бросьте туда таблетку для посудомоечной машины и варите 10 минут.

Слейте воду, протрите дно губкой.

Для финишной чистки — потрите дно второй таблеткой (если нет покрытия).

Лимонная чистка

Эффективность: ★★★★★

Работает как уксус, но пахнет куда приятнее. Правда, жаль лимоны.

Инструкция

Нарежьте два лимона, залейте водой.

Варите 15 минут.

Промойте губкой.

Щавелевая кислота

Эффективность: ★★★★★

Средство мощное — работает даже с застарелым нагаром.

Как использовать

Залейте в кастрюлю кипяток и дайте постоять 20 минут.

Слейте воду, насыпьте кислоту (или средство с ней).

Подождите 1 минуту, потрите губкой.

Или замочите на ночь (1 ч. л. на 5 л воды).

Внимание: надевайте перчатки — это кислота!

Фольга и сода

Эффективность: ★★★★☆

Метод рабочий, но требует физической силы и не подходит для деликатной посуды.

Как делать

Смешайте соду с водой до пасты.

Скатайте шарик из фольги.

Трите дно, пока оно не засияет.

Уксус + сода

😷 Эффективность: ★★☆☆☆

Работает слабовато и пахнет… как химия на уроке.

Порядок действий

Смешайте воду с уксусом (по стакану), вскипятите.

Добавьте 2 ложки соды.

Через 15 минут слейте и потрите губкой.

Салфетка для сушки белья

Эффективность: ★☆☆☆☆

Вирусный лайфхак, который с треском провалился в реальной жизни.

Способ

В воду с моющим положите салфетку для сушки.

Подождите час.

Удалите и попробуйте отмыть нагар (спойлер: он останется).

Кола

Эффективность: ★☆☆☆☆

Популярный миф, который не выдерживает проверки. Вместо чистоты — липкий налёт.

Как пробуют

Кастрюлю заливают колой, кипятят 15 минут.

Промывают.

Как не доводить посуду до катастрофы

Используйте конфорку, подходящую по размеру.

Не заливайте горячую сковороду холодной водой.

Не перегружайте посуду продуктами сразу.

Подкладывайте пергамент при жарке — посуду потом почти не нужно мыть.

Следите за равномерным нагревом — поворачивайте посуду.

У газовой плиты используйте рассекатель пламени.

Что выбрать и как не повторять ошибок

Не все популярные советы из интернета одинаково полезны — одни действительно спасают посуду, другие лишь тратят ваше время и силы. Лучшие результаты показывают таблетки для посудомоек, лимон и щавелевая кислота. А чтобы не искать способы "реанимации" любимой кастрюли, главное — вовремя убавлять огонь, не отвлекаться во время готовки и использовать простые профилактические приёмы. Тогда и отмывать ничего не придётся.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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