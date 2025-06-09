Кастрюля из ада: 7 способов отмыть посуду, которую вы уже мысленно выбросили

Пригоревшая каша, забытый соус или залипание в телефон — и вот кастрюля выглядит так, будто её готовили в вулкане. Мы собрали самые популярные способы очистки пригоревшей посуды и составили их рейтинг по эффективности. Спойлер: не все советы из TikTok реально помогают.
Эффективность: ★★★★★
Если нагар не въелся намертво — этот способ может спасти посуду без лишних усилий.
Эффективность: ★★★★★
Работает как уксус, но пахнет куда приятнее. Правда, жаль лимоны.
Эффективность: ★★★★★
Средство мощное — работает даже с застарелым нагаром.
Внимание: надевайте перчатки — это кислота!
Эффективность: ★★★★☆
Метод рабочий, но требует физической силы и не подходит для деликатной посуды.
😷 Эффективность: ★★☆☆☆
Работает слабовато и пахнет… как химия на уроке.
Эффективность: ★☆☆☆☆
Вирусный лайфхак, который с треском провалился в реальной жизни.
Эффективность: ★☆☆☆☆
Популярный миф, который не выдерживает проверки. Вместо чистоты — липкий налёт.
Не все популярные советы из интернета одинаково полезны — одни действительно спасают посуду, другие лишь тратят ваше время и силы. Лучшие результаты показывают таблетки для посудомоек, лимон и щавелевая кислота. А чтобы не искать способы "реанимации" любимой кастрюли, главное — вовремя убавлять огонь, не отвлекаться во время готовки и использовать простые профилактические приёмы. Тогда и отмывать ничего не придётся.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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