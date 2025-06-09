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Кастрюля из ада: 7 способов отмыть посуду, которую вы уже мысленно выбросили

3:27
Недвижимость

Пригоревшая каша, забытый соус или залипание в телефон — и вот кастрюля выглядит так, будто её готовили в вулкане. Мы собрали самые популярные способы очистки пригоревшей посуды и составили их рейтинг по эффективности. Спойлер: не все советы из TikTok реально помогают.

Алюминиевая кастрюля
Фото: commons.wikimedia.org by GennadyL, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Алюминиевая кастрюля

Таблетка для посудомойки

Эффективность: ★★★★★

Если нагар не въелся намертво — этот способ может спасти посуду без лишних усилий.

Что делать

  • Вскипятите воду в кастрюле.
  • Бросьте туда таблетку для посудомоечной машины и варите 10 минут.
  • Слейте воду, протрите дно губкой.
  • Для финишной чистки — потрите дно второй таблеткой (если нет покрытия).

Лимонная чистка

Эффективность: ★★★★★

Работает как уксус, но пахнет куда приятнее. Правда, жаль лимоны.

Инструкция

  • Нарежьте два лимона, залейте водой.
  • Варите 15 минут.
  • Промойте губкой.

Щавелевая кислота

Эффективность: ★★★★★

Средство мощное — работает даже с застарелым нагаром.

Как использовать

  • Залейте в кастрюлю кипяток и дайте постоять 20 минут.
  • Слейте воду, насыпьте кислоту (или средство с ней).
  • Подождите 1 минуту, потрите губкой.
  • Или замочите на ночь (1 ч. л. на 5 л воды).

Внимание: надевайте перчатки — это кислота!

Фольга и сода

Эффективность: ★★★★☆

Метод рабочий, но требует физической силы и не подходит для деликатной посуды.

Как делать

  • Смешайте соду с водой до пасты.
  • Скатайте шарик из фольги.
  • Трите дно, пока оно не засияет.

Уксус + сода

😷 Эффективность: ★★☆☆☆

Работает слабовато и пахнет… как химия на уроке.

Порядок действий

  • Смешайте воду с уксусом (по стакану), вскипятите.
  • Добавьте 2 ложки соды.
  • Через 15 минут слейте и потрите губкой.

Салфетка для сушки белья

Эффективность: ★☆☆☆☆

Вирусный лайфхак, который с треском провалился в реальной жизни.

Способ

  • В воду с моющим положите салфетку для сушки.
  • Подождите час.
  • Удалите и попробуйте отмыть нагар (спойлер: он останется).

Кола

Эффективность: ★☆☆☆☆

Популярный миф, который не выдерживает проверки. Вместо чистоты — липкий налёт.

Как пробуют

  • Кастрюлю заливают колой, кипятят 15 минут.
  • Промывают.

Как не доводить посуду до катастрофы

  • Используйте конфорку, подходящую по размеру.
  • Не заливайте горячую сковороду холодной водой.
  • Не перегружайте посуду продуктами сразу.
  • Подкладывайте пергамент при жарке — посуду потом почти не нужно мыть.
  • Следите за равномерным нагревом — поворачивайте посуду.
  • У газовой плиты используйте рассекатель пламени.

Что выбрать и как не повторять ошибок

Не все популярные советы из интернета одинаково полезны — одни действительно спасают посуду, другие лишь тратят ваше время и силы. Лучшие результаты показывают таблетки для посудомоек, лимон и щавелевая кислота. А чтобы не искать способы "реанимации" любимой кастрюли, главное — вовремя убавлять огонь, не отвлекаться во время готовки и использовать простые профилактические приёмы. Тогда и отмывать ничего не придётся.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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