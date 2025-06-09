Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет длины кроется в корнях: неожиданный способ ускорить рост
Цены в кафе СССР: как поесть с дамой сердца на 2 рубля
Новый тип диабета, который поражает худых: как недоедание может привести к диабету
Цветная капуста разочаровала? Возможно, вы внесли не то удобрение
Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства
Ожог за минуту: как лето превращает асфальт в опасную ловушку для лап
Сарик Андреасян объяснил, почему снимает в своих фильмах жену и братьев
Будьте готовы: что нельзя делать на российских пляжах с 2025 года
Спортсмены в шоке: как ледяные погружения уменьшают уровень белка

Полмиллиона за бетон у моря: как квадратные метры в Сочи стали золотыми слитками

1:28
Недвижимость

Цены на недвижимость в Сочи продолжают удивлять: квадратный метр в новостройках бизнес-класса вплотную приблизился к отметке в 500 тысяч рублей. По данным на конец апреля 2025 года, средняя стоимость метра в этом сегменте составила 498 000 рублей.

сочи
Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сочи

Рост не остановился

Эксперты отмечают, что это далеко не пик. В марте "бизнес-квадрат" в Сочи уже стоил 513 000 рублей - рекордный показатель. Всего с января по апрель 2025 года цены выросли на 5,8%, что эквивалентно +27 100 рублей за четыре месяца.

Что было год назад

В апреле 2024 года квадратный метр стоил в среднем 403 200 рублей. За год жильё бизнес-класса в курортном городе подорожало почти на четверть - на 94 800 рублей.

Почему так

По мнению эксперта по сочинской недвижимости Кирилла Флуткова, причиной роста стали:

  • Ограниченное предложение на фоне высокого спроса.
  • Интерес к курортной недвижимости как к инвестиции.
  • Рост цен на строительство и землю.

Важно: речь идёт только о новых домах бизнес-класса — без учёта элитной или массовой застройки, сообщает kubanpress.ru.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Последние материалы
Цветная капуста разочаровала? Возможно, вы внесли не то удобрение
Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства
Ожог за минуту: как лето превращает асфальт в опасную ловушку для лап
Сарик Андреасян объяснил, почему снимает в своих фильмах жену и братьев
Будьте готовы: что нельзя делать на российских пляжах с 2025 года
Спортсмены в шоке: как ледяные погружения уменьшают уровень белка
Врата ада открываются: Европа стоит на пороге украинского сценария
Маршрутки СССР: доедем, если повезёт
Разорванный город: Трамп железной рукой спас Лос-Анджелес
Мертвые без права на Родину: Россия раскрыла миру страшную правду о Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.