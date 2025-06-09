Полмиллиона за бетон у моря: как квадратные метры в Сочи стали золотыми слитками

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на недвижимость в Сочи продолжают удивлять: квадратный метр в новостройках бизнес-класса вплотную приблизился к отметке в 500 тысяч рублей. По данным на конец апреля 2025 года, средняя стоимость метра в этом сегменте составила 498 000 рублей.

Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сочи

Рост не остановился

Эксперты отмечают, что это далеко не пик. В марте "бизнес-квадрат" в Сочи уже стоил 513 000 рублей - рекордный показатель. Всего с января по апрель 2025 года цены выросли на 5,8%, что эквивалентно +27 100 рублей за четыре месяца.

Что было год назад

В апреле 2024 года квадратный метр стоил в среднем 403 200 рублей. За год жильё бизнес-класса в курортном городе подорожало почти на четверть - на 94 800 рублей.

Почему так

По мнению эксперта по сочинской недвижимости Кирилла Флуткова, причиной роста стали:

Ограниченное предложение на фоне высокого спроса.

Интерес к курортной недвижимости как к инвестиции.

Рост цен на строительство и землю.

Важно: речь идёт только о новых домах бизнес-класса — без учёта элитной или массовой застройки, сообщает kubanpress.ru.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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