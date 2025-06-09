Стиралка в заложниках у песка: ошибка, которая стоит дорого

Многие считают, что пляжные полотенца можно закинуть в машинку вместе с остальным бельём. Но это не просто ошибка — это потенциальная катастрофа для вашей техники.
"Песок — это крупнозернистый абразив, который может повредить барабан, забить фильтры и дренаж", — предупреждает Тайланг Бу из Hotpoint.
И даже если вы не видите песчинок, они всё равно могут спрятаться в волокнах.
После пляжа не спешите загружать полотенца в машинку. Сначала хорошенько вытряхните их на улице. Лучше — прямо на пляже. А ещё эффективнее — дать им просохнуть на солнце: ультрафиолет работает как природный антисептик.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.