Стиралка в заложниках у песка: ошибка, которая стоит дорого

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие считают, что пляжные полотенца можно закинуть в машинку вместе с остальным бельём. Но это не просто ошибка — это потенциальная катастрофа для вашей техники.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Песок — враг номер один

"Песок — это крупнозернистый абразив, который может повредить барабан, забить фильтры и дренаж", — предупреждает Тайланг Бу из Hotpoint.

И даже если вы не видите песчинок, они всё равно могут спрятаться в волокнах.

Перед стиркой — не торопитесь

После пляжа не спешите загружать полотенца в машинку. Сначала хорошенько вытряхните их на улице. Лучше — прямо на пляже. А ещё эффективнее — дать им просохнуть на солнце: ультрафиолет работает как природный антисептик.

5 простых правил для спасения полотенец (и стиралки)

Не смешивайте с другими вещами. Стирайте пляжные полотенца отдельно — это продлит жизнь не только технике, но и самой ткани. Без кондиционера. Он только утяжеляет материал, оставляя налёт. Минимум моющего средства. Чрезмерная пена — не признак чистоты. Добавьте уксус. Чайная ложка в отсек для ополаскивания сохранит мягкость и убьёт запахи. Периодически включайте горячую стирку — это помогает содержать саму машинку в чистоте.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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