Семья лишилась квартиры, хотя всё выплатили — как работает этот фокус

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Семья из Верхней Пышмы лишилась своей двухкомнатной квартиры — и узнала об этом не из повестки, а от незнакомца на пороге. Новый владелец пришёл заявить свои права. Что случилось?

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ключи

Изначально долг в 1 080 000 рублей принадлежал "БинБанку". Позже он оказался в руках коллекторского агентства "Югория". Без предупреждений и согласия собственников жильё выставили на торги. Две попытки продать квартиру не увенчались успехом. Тогда судебные приставы передали имущество коллекторам, оценив его в 2 594 144,25 рубля. Через три дня сделка состоялась — квартира сменила владельца.

Семье сообщили: долги перед "Югорией", другим банком и управляющей компанией погашены. Оставшиеся средства поступили на их счёт. Но история на этом не закончилась. Коллекторы потребовали возмещения убытков, и приставы снова открыли исполнительные производства.

Адвокат подал иск, оспаривая законность действий приставов. Ранее суд уже признал, что при продаже квартиры сотрудники ФССП превысили свои полномочия. Однако исполнительные действия всё равно возобновлены — несмотря на судебное решение.

Теперь судьбу семьи снова решает суд. Вопрос в том, законны ли эти повторные действия, и смогут ли владельцы восстановить свои права, сообщает tagilcity.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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