Мокрая уборка и защита от солнца: ключевые способы сохранить идеальный диван — узнайте, как

Поддерживать чистоту и свежесть обивки дивана в гостиной стало проще, чем кажется. Несколько простых правил помогут избежать появления пятен, грязи и износа, что сохранит комфорт и уют в вашем доме.
Как защитить диван от пятен
Гидроизоляция. Чтобы защитить обивку от пятен, используйте гидроизоляционные средства. Они создают защитный слой на ткани, предотвращая проникновение влаги и грязи в волокна. Это упрощает чистку и помогает избежать появления стойких пятен. Периодически наносите гидроизоляцию согласно рекомендациям производителя или специалиста, советует ndmais.com.br.
Регулярная еженедельная уборка
Защита от солнца и влаги
Прямые солнечные лучи могут привести к выцветанию ткани. Если диван стоит возле окна, используйте шторы, жалюзи или специальные защитные пленки.
Высокая влажность может стать причиной появления плесени и неприятного запаха. Регулярно проветривайте комнату, чтобы избежать этих проблем.
Обновление интерьера
Помимо регулярной чистки, не забывайте менять чехлы на подушках или использовать декоративные покрывала. Это поможет обновить интерьер и защитить обивку от износа.
Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
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