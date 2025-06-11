Мокрая уборка и защита от солнца: ключевые способы сохранить идеальный диван — узнайте, как

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Поддерживать чистоту и свежесть обивки дивана в гостиной стало проще, чем кажется. Несколько простых правил помогут избежать появления пятен, грязи и износа, что сохранит комфорт и уют в вашем доме.

Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жёлтый интерьер

Как защитить диван от пятен

Гидроизоляция. Чтобы защитить обивку от пятен, используйте гидроизоляционные средства. Они создают защитный слой на ткани, предотвращая проникновение влаги и грязи в волокна. Это упрощает чистку и помогает избежать появления стойких пятен. Периодически наносите гидроизоляцию согласно рекомендациям производителя или специалиста, советует ndmais.com.br.

Регулярная еженедельная уборка

Пылесосьте. Пропылесосьте пространство между подушками, швы и складки. Избегайте жестких щеток, чтобы не повредить ткань.

Пропылесосьте пространство между подушками, швы и складки. Избегайте жестких щеток, чтобы не повредить ткань. Используйте влажную ткань . Для чистки используйте ткань, слегка смоченную водой с нейтральным моющим средством. Перед применением средства протестируйте его на незаметном участке.

. Для чистки используйте ткань, слегка смоченную водой с нейтральным моющим средством. Перед применением средства протестируйте его на незаметном участке. Убирайте стойкие пятна. Если на диване появились пятна, посыпьте их кукурузным крахмалом или тальком, оставьте на несколько минут, затем пропылесосьте. Завершите чистку влажной тканью с нейтральным моющим средством. Не используйте универсальные средства, отбеливатели или агрессивные химикаты, так как они могут навредить ткани.

Защита от солнца и влаги

Прямые солнечные лучи могут привести к выцветанию ткани. Если диван стоит возле окна, используйте шторы, жалюзи или специальные защитные пленки.

Высокая влажность может стать причиной появления плесени и неприятного запаха. Регулярно проветривайте комнату, чтобы избежать этих проблем.

Обновление интерьера

Помимо регулярной чистки, не забывайте менять чехлы на подушках или использовать декоративные покрывала. Это поможет обновить интерьер и защитить обивку от износа.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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