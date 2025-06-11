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Мокрая уборка и защита от солнца: ключевые способы сохранить идеальный диван — узнайте, как

2:08
Недвижимость

Поддерживать чистоту и свежесть обивки дивана в гостиной стало проще, чем кажется. Несколько простых правил помогут избежать появления пятен, грязи и износа, что сохранит комфорт и уют в вашем доме.

Жёлтый интерьер
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жёлтый интерьер

Как защитить диван от пятен

Гидроизоляция. Чтобы защитить обивку от пятен, используйте гидроизоляционные средства. Они создают защитный слой на ткани, предотвращая проникновение влаги и грязи в волокна. Это упрощает чистку и помогает избежать появления стойких пятен. Периодически наносите гидроизоляцию согласно рекомендациям производителя или специалиста, советует ndmais.com.br.

Регулярная еженедельная уборка

  • Пылесосьте. Пропылесосьте пространство между подушками, швы и складки. Избегайте жестких щеток, чтобы не повредить ткань.
  • Используйте влажную ткань. Для чистки используйте ткань, слегка смоченную водой с нейтральным моющим средством. Перед применением средства протестируйте его на незаметном участке.
  • Убирайте стойкие пятна. Если на диване появились пятна, посыпьте их кукурузным крахмалом или тальком, оставьте на несколько минут, затем пропылесосьте. Завершите чистку влажной тканью с нейтральным моющим средством. Не используйте универсальные средства, отбеливатели или агрессивные химикаты, так как они могут навредить ткани.

Защита от солнца и влаги

Прямые солнечные лучи могут привести к выцветанию ткани. Если диван стоит возле окна, используйте шторы, жалюзи или специальные защитные пленки.

Высокая влажность может стать причиной появления плесени и неприятного запаха. Регулярно проветривайте комнату, чтобы избежать этих проблем.

Обновление интерьера

Помимо регулярной чистки, не забывайте менять чехлы на подушках или использовать декоративные покрывала. Это поможет обновить интерьер и защитить обивку от износа.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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