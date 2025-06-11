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Опасная губка: как простой предмет на кухне может угрожать вашему здоровью и как себя обезопасить

2:08
Недвижимость

Губка для мытья посуды — привычный предмет, который всегда под рукой и помогает поддерживать чистоту на кухне. Однако она может быть источником опасных бактерий и микроорганизмов, угрожающих вашему здоровью.

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Пористая структура губки накапливает остатки пищи и влагу, что способствует размножению бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка. Если губку не дезинфицировать, она может стать рассадником микробов, более грязным, чем унитаз. Эти микроорганизмы легко переносятся на посуду, столовые приборы и другие кухонные поверхности.

Чтобы минимизировать риск, следуйте простым рекомендациям:

  • Используйте разные губки: одна для посуды, другая для чистки поверхностей и плиты.
  • Сушите губку правильно: после использования тщательно отжимайте и оставляйте в сухом проветриваемом месте.
  • Меняйте губку регулярно: лучше всего каждые 5-7 дней.
  • Выбирайте натуральные губки: они экологичны, но требуют тщательной санитарной обработки.

Для дезинфекции губки используйте следующие методы:

  • Микроволновая печь: намочите губку и нагревайте в микроволновке на высокой мощности 1 минуту. Убедитесь, что она влажная, чтобы избежать возгорания.
  • Кипячение: положите губку в кипящую воду на 5 минут. Этот метод убивает большинство микробов.
  • Уксус или отбеливатель: замочите губку на 10 минут в растворе 1 столовой ложки отбеливателя или белого столового уксуса на 1 стакан воды. Тщательно промойте перед использованием.
  • Посудомоечная машина: если ваша губка подходит для мытья в посудомоечной машине, используйте режим дезинфекции.

Эти советы помогут вам поддерживать чистоту и безопасность на кухне, пишет selecoes.ig.com.br. Ежедневная дезинфекция губки — простой, но эффективный способ защитить здоровье вашей семьи и создать уютную атмосферу в доме.

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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