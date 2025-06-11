Опасная губка: как простой предмет на кухне может угрожать вашему здоровью и как себя обезопасить

Губка для мытья посуды — привычный предмет, который всегда под рукой и помогает поддерживать чистоту на кухне. Однако она может быть источником опасных бактерий и микроорганизмов, угрожающих вашему здоровью.
Пористая структура губки накапливает остатки пищи и влагу, что способствует размножению бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка. Если губку не дезинфицировать, она может стать рассадником микробов, более грязным, чем унитаз. Эти микроорганизмы легко переносятся на посуду, столовые приборы и другие кухонные поверхности.
Чтобы минимизировать риск, следуйте простым рекомендациям:
Для дезинфекции губки используйте следующие методы:
Эти советы помогут вам поддерживать чистоту и безопасность на кухне, пишет selecoes.ig.com.br. Ежедневная дезинфекция губки — простой, но эффективный способ защитить здоровье вашей семьи и создать уютную атмосферу в доме.
Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.
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