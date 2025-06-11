Опасная губка: как простой предмет на кухне может угрожать вашему здоровью и как себя обезопасить

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Губка для мытья посуды — привычный предмет, который всегда под рукой и помогает поддерживать чистоту на кухне. Однако она может быть источником опасных бактерий и микроорганизмов, угрожающих вашему здоровью.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Губка для уборки

Пористая структура губки накапливает остатки пищи и влагу, что способствует размножению бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка. Если губку не дезинфицировать, она может стать рассадником микробов, более грязным, чем унитаз. Эти микроорганизмы легко переносятся на посуду, столовые приборы и другие кухонные поверхности.

Чтобы минимизировать риск, следуйте простым рекомендациям:

Используйте разные губки : одна для посуды, другая для чистки поверхностей и плиты.

: одна для посуды, другая для чистки поверхностей и плиты. Сушите губку правильно : после использования тщательно отжимайте и оставляйте в сухом проветриваемом месте.

: после использования тщательно отжимайте и оставляйте в сухом проветриваемом месте. Меняйте губку регулярно : лучше всего каждые 5-7 дней.

: лучше всего каждые 5-7 дней. Выбирайте натуральные губки: они экологичны, но требуют тщательной санитарной обработки.

Для дезинфекции губки используйте следующие методы:

Микроволновая печь : намочите губку и нагревайте в микроволновке на высокой мощности 1 минуту. Убедитесь, что она влажная, чтобы избежать возгорания.

: намочите губку и нагревайте в микроволновке на высокой мощности 1 минуту. Убедитесь, что она влажная, чтобы избежать возгорания. Кипячение : положите губку в кипящую воду на 5 минут. Этот метод убивает большинство микробов.

: положите губку в кипящую воду на 5 минут. Этот метод убивает большинство микробов. Уксус или отбеливатель : замочите губку на 10 минут в растворе 1 столовой ложки отбеливателя или белого столового уксуса на 1 стакан воды. Тщательно промойте перед использованием.

: замочите губку на 10 минут в растворе 1 столовой ложки отбеливателя или белого столового уксуса на 1 стакан воды. Тщательно промойте перед использованием. Посудомоечная машина: если ваша губка подходит для мытья в посудомоечной машине, используйте режим дезинфекции.

Эти советы помогут вам поддерживать чистоту и безопасность на кухне, пишет selecoes.ig.com.br. Ежедневная дезинфекция губки — простой, но эффективный способ защитить здоровье вашей семьи и создать уютную атмосферу в доме.

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.



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