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Сложные загрязнения на плите? Смешивайте 4 ингредиента и удивляйтесь результату

3:08
Недвижимость

Вы когда-нибудь сталкивались с загрязненной плитой, которую кажется невозможно очистить? Грязные крышки горелок, пригоревшие остатки пищи и слой жира — всё это создаёт впечатление, что плита никогда не будет выглядеть чистой. Однако существует простое решение, которое не требует дорогих средств и позволяет добиться отличных результатов без лишних усилий.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Почему плита так быстро загрязняется?

Во время готовки на плите остаются масло, жир, пар и остатки еды. Со временем эти загрязнения превращаются в стойкий слой, который трудно убрать обычными моющими средствами. Чем дольше плита остаётся грязной, тем сложнее становится её очистить, особенно если на ней пригорели частицы пищи под воздействием жара.

Чтобы поддерживать плиту в чистоте, важно следовать нескольким простым правилам:

  • Чистите сразу после использования: быстрая уборка влажной тканью с моющим средством поможет предотвратить накопление грязи и жира.
  • Используйте защитные накладки: они защищают поверхность плиты от прямого контакта с жиром и облегчают уход.
  • Избегайте агрессивных чистящих средств: некоторые средства могут повредить покрытие плиты, оставив царапины или пятна.

Эффективный способ очистить плиту в домашних условиях

Авторы портала selecoes.ig.com.br подобрали простой и эффективный метод, который стал популярным в интернете и помогает поддерживать плиту в идеальном состоянии. Этот способ не требует специальных навыков или дорогостоящих ингредиентов.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка стирального порошка;
  • 3 столовые ложки ацетона;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • Горячая вода (достаточно, чтобы полностью покрыть загрязнённые детали).

Как это сделать:

  1. В глубокой миске смешайте стиральный порошок, ацетон и соль.
  2. Добавьте горячую воду, чтобы все ингредиенты хорошо растворились и смесь полностью покрыла загрязнённые части плиты.
  3. Поместите загрязнённые детали (крышки, решётки и т. д.) в раствор и оставьте минимум на 8 часов.
  4. После замачивания достаньте детали и тщательно промойте их под проточной водой. При необходимости используйте мягкую губку для удаления оставшихся загрязнений.

Преимущества этого метода:

  • Не требует интенсивного трения: смесь эффективно растворяет жир и грязь, облегчая уборку.
  • Экономичность: все ингредиенты доступны и недороги.
  • Универсальность: этот метод подходит для удаления даже самых стойких загрязнений, включая пригоревшие пятна.

Этот простой и эффективный способ поможет вам поддерживать плиту в чистоте без лишних хлопот. Чистота кухни не только улучшает её внешний вид, но и экономит ваше время, силы и деньги. Заботьтесь о своём доме с умом и наслаждайтесь результатом!

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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