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Экспертные группы предлагают срочные меры для защиты прав заказчиков жилья

2:37
Недвижимость

Экспертные группы при Совете Федерации предложили усилить законодательную защиту граждан, которые заказывают строительство домов, от возможных форс-мажоров, таких как срывы сроков или банкротство застройщиков.

строительство дома
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
строительство дома

По словам сенатора РФ Олега Голова, гражданам необходим упрощенный доступ к судебной защите в таких ситуациях. Это заявление было сделано в контексте сообщений о том, что около 5 тысяч россиян столкнулись с мошенничеством в сфере строительства.

Среди предложенных инициатив — обязательное страхование строительных рисков, упрощенное оформление прав собственности на незавершенные объекты и усиление ответственности строительных компаний. Голов также подчеркнул важность обеспечения эффективного доступа пострадавших к судебной защите, что позволит им отстаивать свои права и добиваться компенсаций, цитирует сенатора Газета.Ru.

Сенатор отметил, что для решения проблемы требуется не только обновление стандартов ипотечного кредитования, но и комплексное обновление правовой базы, учитывающей реальные риски, с которыми сталкиваются заемщики. Только слаженная система, включающая эскроу-счета, прозрачные условия кредитования, эффективные инструменты страхования и судебную защиту, может сократить количество мошеннических схем и минимизировать потери граждан.

Голов подчеркнул, что проблема мошенничества в строительстве домов стала массовой, что требует системного подхода к защите интересов заемщиков. По его мнению, уже принятых мер в российском законодательстве недостаточно для полноценной защиты граждан, которые столкнулись с ситуацией, когда жилье не построено, а процентная ставка по кредиту может вырасти с льготной до рыночной.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон об эскроу-счетах, который обязывает подрядчиков получать деньги только после завершения строительства и регистрации права собственности на дом на имя заказчика. Также предусмотрена система действий для предотвращения ситуаций, когда подрядчик задерживает строительство, а заказчик не может вернуть свои средства.

С января текущего года начал действовать новый Стандарт защиты ипотечных заемщиков, направленный на снижение рисков, повышение прозрачности сделок и запрет опасных схем, таких как длительное хранение средств на аккредитивах, ипотека с кэшбэком или выплаты за сниженную ставку от застройщика.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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