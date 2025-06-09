Эта бытовая химия вредит вам каждый день: 5 привычных компонентов, которые пора выбросить из дома

Бытовая химия помогает нам справляться с жиром, грязью и микробами, но многие компоненты в её составе при неправильном использовании вредят не только здоровью, но и экологии. Как их распознать и чем заменить — рассказываем.
Часто встречается в отбеливателях и дезинфекции. Может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. Особо опасен в сочетании с кислотами — выделяется токсичный хлорный газ.
Как распознать: надписи вроде "отбеливатель", "натрий гипохлорит", "содержит хлор".
Есть почти в каждом моющем средстве — от посуды до порошков. Анионные и неионогенные ПАВ могут вызывать аллергию и нарушать кожный барьер.
Как распознать: "Sodium Lauryl Sulfate", "Sodium Laureth Sulfate".
Используются в чистящих средствах и освежителях. Канцероген, раздражает глаза и дыхание.
Как распознать: "formaldehyde", "quaternium-15".
Добавляют в порошки. Раздражают кожу и вредят водной среде.
Как распознать: "phosphate", "sodium tripolyphosphate".
Могут провоцировать аллергию, головные боли и даже астму.
Как распознать: химические названия с окончаниями "-one", "-in", "-ate".
"Если без агрессивных веществ не обойтись, обязательно соблюдайте меры предосторожности: перчатки, очки, проветривание, не смешивайте кислоты с хлором — это опасно", — предупреждает основатель бренда "Аллхимика" Алексей Байчурин.
Как сообщает "Аргументы и Факты", регулярная уборка зачастую не требует агрессивных средств. Подойдут:
"Натуральные средства работают не хуже, особенно при постоянной уборке. Главное — регулярность и немного физического усилия"
Если готовите домашние составы, храните их в стекле и используйте в течение 2-4 недель.
Микроволокно (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. Своё название ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько микрометров.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.