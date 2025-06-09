Эта бытовая химия вредит вам каждый день: 5 привычных компонентов, которые пора выбросить из дома

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бытовая химия помогает нам справляться с жиром, грязью и микробами, но многие компоненты в её составе при неправильном использовании вредят не только здоровью, но и экологии. Как их распознать и чем заменить — рассказываем.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ уборка, химия, безопасность

Опасные ингредиенты, которых стоит избегать

1. Хлор (Sodium Hypochlorite)

Часто встречается в отбеливателях и дезинфекции. Может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. Особо опасен в сочетании с кислотами — выделяется токсичный хлорный газ.

Как распознать: надписи вроде "отбеливатель", "натрий гипохлорит", "содержит хлор".

2. ПАВ (поверхностно-активные вещества)

Есть почти в каждом моющем средстве — от посуды до порошков. Анионные и неионогенные ПАВ могут вызывать аллергию и нарушать кожный барьер.

Как распознать: "Sodium Lauryl Sulfate", "Sodium Laureth Sulfate".

3. Формальдегид и его производные

Используются в чистящих средствах и освежителях. Канцероген, раздражает глаза и дыхание.

Как распознать: "formaldehyde", "quaternium-15".

4. Фосфаты

Добавляют в порошки. Раздражают кожу и вредят водной среде.

Как распознать: "phosphate", "sodium tripolyphosphate".

5. Ароматизаторы и консерванты

Могут провоцировать аллергию, головные боли и даже астму.

Как распознать: химические названия с окончаниями "-one", "-in", "-ate".

"Если без агрессивных веществ не обойтись, обязательно соблюдайте меры предосторожности: перчатки, очки, проветривание, не смешивайте кислоты с хлором — это опасно", — предупреждает основатель бренда "Аллхимика" Алексей Байчурин.

Чем заменить "тяжёлую химию"

Как сообщает "Аргументы и Факты", регулярная уборка зачастую не требует агрессивных средств. Подойдут:

уксус, сода, лимонный сок;

перекись водорода;

микрофибра;

эко-средства с пометками "BIO", "ECO", без SLS и фосфатов.

"Натуральные средства работают не хуже, особенно при постоянной уборке. Главное — регулярность и немного физического усилия"

Если готовите домашние составы, храните их в стекле и используйте в течение 2-4 недель.

Уточнения

Микроволокно (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. Своё название ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько микрометров.



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