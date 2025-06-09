Пентхаус, где вид стоит дороже стен: тайны элитных квартир на тысячу метров

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тысяча квадратных метров — звучит, как пространство для замка. А ведь такие квартиры действительно существуют, и не где-нибудь, а в самых престижных районах Москвы и Петербурга. Restate собрал топ-5 объектов, которые поражают не только размерами, но и размахом.

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таунхаус

Пентхаус-гигант на берегу Сетуни

Лидер рейтинга — четырёхэтажный особняк в "Снегири Эко" (1640 м², 2,8 млрд ₽). В нём восемь квартир, патио, балконы и террасы, 10 парковочных мест и 9 келлеров. А ещё - вид на озеро и Парк Победы. Объект стоит на рынке давно, но своей уникальности не теряет.

Прямо над Кремлём

Пентхаус на Софийской набережной (1141 м², 1,3 млрд ₽) обещает панорамы Красной площади, Зарядья и Собора Василия Блаженного. И всё это — в открытой планировке с приватной террасой.

Особняк у воды в Петербурге

На третьем месте — дом на Каменном острове (1117 м², 490 млн ₽). Здание с мансардой и цоколем подойдёт и для жизни, и под бутик-отель или резиденцию. Локация — зелёная и тихая, прямо у Малой Невки.

Сад в самом сердце Москвы

Дом на Большой Татарской (1040 м², 900 млн ₽) — это редкая возможность насладиться частной зеленью в ЦАО. Три уровня, барбекю-зона, подземный паркинг и собственная котельная — всё как в загородной резиденции, но в центре мегаполиса.

Дворец в парадном Петербурге

Квартира в доходном доме Вейнера (1000 м², 1,77 млрд ₽) — смесь музея и жилья: хрусталь, лепнина, витражи, винный погреб и музыкальная комната. Цена — соответствующая.

Сегодня квартиры на 1000 м² — скорее исключение, чем правило. Новостройки сдерживают аппетиты, предлагая максимум 500-600 м². Но элитные гиганты "нулевых" пока не спешат исчезать — их ценят за дух эпохи и уникальность, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.